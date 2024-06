Sarri deluso dalla mancata chiamata di due squadre di Serie A: “Erano due realtà adatte a me”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

"Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me…". Maurizio Sarri è tornato a parlare e si è espresso sul mercato delle panchine della Serie A nel corso di un evento organizzato dallo stesso ex allenatore della Lazio a Villa Casagrande a Figline Valdarno.

Sarri ha parlato delle mancate chiamate da parte di club italiane, lasciando trasparire un po' di delusione per non essere stato preso in considerazione in questo senso: "È chiaro che questo è un punto su cui ci dobbiamo interrogare. Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po' deluso, secondo me un paio di situazioni… Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d'ora penso fosse dovuto… È un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché".

A Maurizio Compagnoni di Sky, che ha condotto l'intervista, che gli ha chiesto se le due società in questione fossero Milan e Fiorentina ha risposto così: "Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me…".

Se alla panchina del Milan il suo nome è sempre stato accostato in maniera molto debole, per quella Fiorentina sembravano esserci molte più chance e le voci erano molto più insistenti. Alla fine la Viola ha scelto Raffaele Palladino e così si è chiusa anche questa porta.

Un altro club di cui si è parlato molto per Sarri era il Bologna ma, anche in quel caso, si è trattato solo di qualche rumors e nulla più.

Sarri parla dell'arrivo di Conte a Napoli: "Non li vedo fuori dalle prime tre"

Sarri ha parlato anche dell'arrivo di Conte al Napoli: "Avranno da fare un percorso con uno stravolgimento del modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a far passare la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Quindi non li vedo fuori dalle prime tre… Le manca un po' Napoli? Molto".