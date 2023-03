Sarri deluso dalla Lazio dopo il ko con l’AZ: “Ci abbiamo messo del nostro per perdere” Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa dalla sua Lazio contro l’AZ all’Olimpico nell’andata degli ottavi di Conference League. Il tecnico dei biancocelesti se la prende con la squadra: “Ci abbiamo messo del nostro”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara persa dalla sua Lazio contro l'AZ all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Conference League. Il tecnico dei biancocelesti non era di certo soddisfatto di questo inaspettato ko che inevitabilmente complica i piani di Milinkovic e compagni per il passaggio del turno. "Stasera ci abbiamo messo del nostro palleggiando nella nostra metà campo permettendo loro di ciò per cui sono bravi".

Il tecnico toscano non se la prende completamente con il livello di gioco espresso dai suoi giocatori, quanto piuttosto all'approccio della squadra in un determinato momento: "A volte siamo usciti bene dalle prime due trasmissioni e poi siamo andati sul portiere – ha spiegato – È chiaro che poi se continui a farlo rischi qualcosa". Sarri si riferisce all'uscita dal basso della Lazio che forse è stata un tantino abusata dai suoi giocatori e che è stata pagata dunque a caro prezzo: "Abbiamo sbagliato per concetto, ci prendiamo un rischio troppo elevato e i questo modo è un rischio grosso anche se giocavamo su un terreno in cui è dura uscire da dietro per continuare a giocare da dietro".

Il tecnico dei biancocelesti poi viene esortato a rispondere sulla mancanza di un attaccante di ruolo che possa prendere le veci di Immobile assente per infortunio: "Io sono come tutti gli allenatori, ne comprerei 50 di giocatori se fosse per me – ha aggiunto – ma non ci sono state le condizioni e abbiamo tirato su un ragazzo giovane anche se per prendere un vice Immobile significa prendere un giocatore di grande valore". Sarri non si preoccupa della gara di ritorno e della possibile rimonta dei biancocelesti in Olanda:

"Rimonta al ritorno? Bisogna avere la forza di fare 90 minuti come i 20 iniziali di oggi". Prima di Sarri anche Pedro aveva parlato a Sky esprimendo tutta la sua rabbia: "Abbiamo perso due palle e loro hanno fatto due gol, dobbiamo andare lì e fare una bella partita se vogliamo andare avanti – ha spiegato – Vogliamo fare una bella partita perché oggi è stato un peccato. Oggi sono abbastanza arrabbiato per il risultato". Felipe Anderson invece è rammaricato per un suo errore sotto porta e poi se la prende con un terreno di gioco forse troppo stressato e che due giorni fa aveva visto la Roma scendere in campo contro la Juvenuts: "La palla rimbalzava tanto e veloce".