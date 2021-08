Sarà Roma-Trabzonspor il playoff di Conference League: Hamsik e compagni battono il Molde ai rigori Sarà il Trabzonspor degli ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres l’avversario della Roma di José Mourinho nel playoff di Conference League. I turchi capitanati da Marek Hamsik hanno battuto ai calci di rigore i norvegesi staccando il pass per i match di andata e ritorno con il club capitolino in programma il 19 e il 26 agosto nei quali si deciderà la qualificazione per la fase a gironi della nuova competizione Uefa.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma di José Mourinho sfiderà il Trabzonspor nell'ultimo turno dei playoff di Conference League. I turchi hanno battuto i norvegesi ai calci di rigore staccando così il pass per i match di andata e ritorno con il club giallorosso in programma il 19 e il 26 agosto. Non sono infatti bastati 210 minuti di gioco per stabilire l'avversario dei capitolini: dopo il 3-3 dell'andata, l'1-1 dei 90′ regolamentari (siglato dalle reti di Edgar Ie e Sigurdarson), in virtù del fatto che la regola dei gol fuoricasa non sia più valida, ha fatto sì che la qualificazione si giocasse prima ai supplementari e poi dal dischetto con il rigore decisivo di Trondsen che ha permesso al Trabzonspor di avanzare nella nuova competizione Uefa.

Per accedere alla fase a gironi, alla quale si qualificheranno 32 squadre (17 provenienti dal percorso principale di Conference League, 5 dal percorso Campioni di Conference League, 10 invece quelle eliminate agli spareggi di Europa League) divise in 8 gruppi da 4, la Roma di José Mourinho dovrà dunque vedersela adesso con la formazione turca. I giallorossi quindi troveranno sulla propria strada da avversari gli ex Gervinho e Bruno Peres così come l'ex bandiera del Napoli Marek Hamsik da quest'anno colonne portanti della squadra allenata da Avci.

Con la cessione di Dzeko ormai certa (il bosniaco è in attesa di sistemare gli ultimi cavilli burocratici per diventare un calciatore dell'Inter) la Roma dovrà dunque fare in fretta per regalare un nuovo attaccante al tecnico portoghese dato che già ad inizio stagione si ritroverà a dover giocare ogni tre giorni (il 19 agosto la gara d'andata con il Trabzonspor, il 22 agosto il debutto nel campionato di Serie A in casa contro la Fiorentina, il 26 agosto il ritorno con la formazione turca nel match decisivo per la qualificazione alla fase a gironi della Conference League e il 29 agosto il match dell'Arechi contro la Salernitana) e i soli Borja Mayoral ed Eldor Shomurodov potrebbero non bastare.