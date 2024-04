video suggerito

Sanchez sfida la scaramanzia per lo Scudetto dell’Inter: fa sognare i tifosi con un dettaglio All’Inter mancano due vittorie per celebrare lo Scudetto ma Sanchez anticipa i tempi: su Instagram ha caricato una foto con la maglia nerazzurra e la seconda stella nello stemma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter è a un passo dalla seconda stella: lo Scudetto è ormai vicino e tutti i nerazzurri si stanno preparando per festeggiare il grande evento che potrebbe accadere proprio nel derby di Milano in casa del Milan. Vietato però farsi prendere dall'euforia e sfidare la scaramanzia, tratto caratteristico tutto italiano, a meno che non si tratti di Alexis Sanchez.

Il cileno non ha paura di niente in campo e fuori e ha messo al bando qualsiasi tipo di superstizione nell'ultima foto pubblicata su Intagram che ha mandato i visibilio tutti i tifosi dell'Inter. L'attaccante ha pubblicato sui social uno scatto della partita contro l'Udinese con la divisa arancione, ma proprio sopra lo stemma della squadra è comparso qualcosa di insolito, atteso da tantissimi anni.

Sanchez ha già aggiunto la seconda stella alla divisa nerazzurra, anticipando ciò che accadrà all'inizio della prossima stagione quando la sua squadra scenderà in campo con il tricolore sul petto e la seconda stella all'interno dello stemma per celebrare il raggiungimento del ventesimo titolo nazionale. Un momento atteso tanto tempo da tutti i tifosi e che il cileno ha provato ad anticipare servendosi dell'emoji di una stellina, pregustando già la festa e la soddisfazione per il grandissimo traguardo raggiunto insieme ai suoi compagni dopo un campionato straordinario.

Leggi anche Buchanan si esalta col Canada e fa impazzire i tifosi dell'Inter: tenta una giocata impossibile

Un dettaglio che tutti i tifosi dell'Inter hanno subito notato e ovviamente apprezzato: tutti non vedono l'ora che arrivi il momento di cucire la seconda stella, arrivata prima degli scomodi cugini del Milan. Anzi, per uno scherzo del destino i rossoneri potrebbero essere protagonisti indiretti di questo momento: se la squadra di Inzaghi dovesse vincere contro il Cagliari e trionfare nel derby festeggerebbe proprio a San Siro lo Scudetto numero 20,