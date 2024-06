video suggerito

San Siro fa felice il Milan, sempre più tifosi allo stadio: i rossoneri gettano le basi per il futuro I numeri sempre in crescita del tifo del Milan nel giorno della presentazione dei nuovi abbonamenti: San Siro chiama, i rossoneri rispondono presente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan punta verso traguardi importanti e San Siro è sempre dalla sua parte: anche in questa stagione, conclusa senza trofei e al secondo posto in campionato, i rossoneri hanno riempito lo stadio facendosi sentire in ogni partita e toccando vette di affluenza da record. Un trend sempre di più in crescita da sottolineare nel giorno che porta al lancio della nuova campagna abbonamenti e che fa da sfondo ai progetti futuri della società, votata verso un modello di business moderno che segue la strada tracciata dalle grandi squadre della Premier League.

Milan chiama, San Siro risponde

La questione stadio diventa fondamentale per le due milanesi, alle prese con progetti e proposte in cui si pensa a un futuro al passo con i tempi, ma nel frattempo San Siro resta una garanzia per ogni gara casalinga del Milan. Anche quest'anno l'affluenza ha fatto registrare numeri altissimi, praticamente la seconda di tutto il campionato dietro all'Inter.

Il gap tra le due è di qualche centinaio di tifosi, ma di media sono stati oltre 72mila i tifosi presenti a ogni partita. Numeri altissimi che in totale, considerando l'intera stagione, arrivano a quota 1912356 spettatori transitati dall'impianto. Una crescita del 2.64% rispetto a un anno fa, quando i rossoneri chiusero con 1861782 spettatori totali.

I ricavi netti da stadio fanno sorridere le casse del club: in totale si è passati dai 23milioni di euro della stagione 2018/19, l'ultima pre-covid a capienza piena, agli oltre 75milioni di euro all'anno per gli ultimi due campionati. Su questi dati partirà alle ore 12 la nuova campagna abbonamenti, con la priorità per chi vorrà confermare il suo posto allo stadio e piani adatti per ogni fascia.

San Siro accoglie il tifo internazionale

C'è lo zoccolo duro, quello che a ogni partita si accomoda in Curva Sud per animare lo stadio e spronare la squadra con cori, bandiere e striscioni, creando l'atmosfera che tanto piace ai calciatori, ma c'è anche il pubblico internazionale attirato dal brand Milan. Dopotutto il marchio dei rossoneri esercita un certo fascino anche al di fuori dell'Italia, come testimoniano i dati sui turisti che ogni anno affollano San Siro.

Circa 11.800 tifosi in ogni partita, ossia il 31% della popolazione dell'impianto, è di origine straniera: i più presenti sono i francesi, forse affascinati dalla colonia di giocatori transalpini guidata da Giroud che ha vestito la maglia del Milan negli ultimi anni, ma ci sono anche inglesi, svizzeri (per loro è una trasferta relativamente vicina) e anche americani che dopo un giro per le vie dello shopping e un aperitivo ai Navigli sceglie di passare le sue giornate allo stadio.