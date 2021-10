San Paolo a picco in campionato e fuori dalle coppe: esonerato Crespo Hernan Crespo non è rimasto affatto sorpreso quando gli hanno comunicato la decisione della società: sa come vanno certe cose, quando i risultati non arrivano a pagare (per primo e per tutti) è sempre l’allenatore.

È finita. Il San Paolo ha deciso di non concedere più opportunità a Hernan Crespo e lo ha esonerato. L'ex attaccante argentino sapeva da tempo che la sua posizione era in bilico. Da uomo di calcio, lo aveva annusato nell'aria, negli atteggiamenti di alcuni giocatori, dalle parole e dagli sguardi perplessi della dirigenza. E quando gli hanno comunicato la scelta non è rimasto affatto sorpreso: sa come vanno certe cose, quando i risultati non arrivano a pagare (per primo e per tutti) è sempre l'allenatore. Questa volta è toccato a lui che si trova dall'altra parte della barricata e, appese le scarpette al chiodo, ha intrapreso la carriera di tecnico.

