Sampdoria-Spezia interrotta per 7′ dopo un folle lancio di fumogeni: era tutto programmato In Sampdoria-Spezia è successo di tutto in avvio di secondo tempo, con un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa.

A cura di Marco Beltrami

Tutto sembrava filare liscio a Marassi per la partita tra Sampdoria e Spezia, delicato derby ligure per la salvezza. E invece il match ha preso una piega inaspettata in avvio di secondo tempo, quando improvvisamente dal settore più caldo dei tifosi di casa sono piovuti in campo una serie di fumogeni.

I calciatori dello Spezia visibilmente intimoriti, sono subito arrivati a bordo panchine mentre l'arbitro Maresca è stato costretto inevitabilmente ad interrompere la partita. Situazione di grande confusione in campo, con i giocatori fermi e gli addetti ai lavori impegnati a cercare di liberare la zona oggetto del lancio. Nel frattempo in tanti sono stati costretti a coprirsi il volto per non respirare appunto il fumo che ha avvolto tutto l'impianto, compromettendo la visibilità.

Un'azione programmata quella dei tifosi della Sampdoria, stizziti non solo per la difficile situazione della squadra ultima in classifica ma anche per i problemi societari con la contestazione sfociata in questo gesto sopra le righe. Ecco allora la volontà di dare un segnale forte, con il fitto lancio di fumogeni.

La conferma del tutto è arrivata anche attraverso i cori dei sostenitori blucerchiati, offensivi nei confronti della proprietà attuale e di quella passata con riferimenti a Garrone e Ferrero e anche della Lega Calcio. Sostegno totale invece alla prima squadra, nonostante le difficoltà.

D'altronde già durante l'intervallo era comparso uno striscione emblematico: "Liberate l'Unione Calcio Sampdoria". Comunque dopo poco meno di 10′ e soprattutto due avvertimenti, diffusi attraverso gli altoparlanti dello stadio, il match tra Sampdoria e Spezia è ripartito. In caso di ulteriore lancio, l'arbitro Maresca avrebbe sospeso le ostilità a titolo definitivo. La beffa per la formazione di casa è arrivata poco dopo con lo Spezia che ha trovato la rete del momentaneo pareggio con Verde.