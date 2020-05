La Sampdoria può tirare un sospiro di sollievo. Il club blucerchiato infatti ha ufficializzato in una nota che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi. Una buona notizia dunque per il club blucerchiato in vista del ritorno agli allenamenti di squadra in programma il 18 maggio

Sampdoria, tamponi negativi: guariti i quattro giocatori contagiati

La notizia che tutti speravano di ricevere in casa Sampdoria è arrivata. I risultati dei tamponi sui quattro giocatori contagiati da Covid-19 (uno di questi di ritorno), hanno dato esito negativo. Il club del presidente Ferrero infatti con una breve nota ha di fatto formalizzato la guarigione degli atleti, esattamente una settimana dopo la notizia della positività. Questo il comunicato del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi".

L'incubo della Sampdoria è finito. Una buona notizia in vista del ritorno agli allenamenti di squadra

Una notizia dunque che fa ben sperare alla luce della ripresa degli allenamenti di squadra in programma il 18 maggio, e soprattutto in vista del possibile ritorno in campo in Serie A (si attende solo l’ok del Governo ma c’è grande ottimismo sulla data del 13 giugno). La Sampdoria spera che l’incubo sia finito. Gli ultimi quattro contagiati, di cui uno di ritorno, avevano preoccupato e non poco il club che è stato quello con il maggior numero complessivo di positivi al Covid: prima l'attaccante Gabbiadini, poi Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e infine Depaoli e Bereszynski. Senza dimenticare anche il medico sociale Amedeo Baldari. Ora la speranza è che tutto fili liscio fino al possibile ritorno in campo.