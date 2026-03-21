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Sampdoria contestata a Bogliasco prima della sfida con l’Avellino: “O vi salvate o vi ammazziamo”

Dura contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria che si sono radunati a Bogliasco durante l’allenamento della squadra di Lombardo: “O vi salvate o vi ammazziamo”.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Momenti di tensione questa mattina a Bogliasco, il centro sportivo della Sampdoria, durante gli allenamenti della squadra blucerchiata allenata da Attilio Lombardo. Alcune centinaia di tifosi hanno contestato pesantemente giocatori, proprietà e presidente dopo gli ultimi deludenti risultati della Samp che ha conquistato due punti nelle ultime sei gare riportando i blucerchiati nei bassifondi della classifica come una stagione fa.

Delusione e rabbia dunque in vista della sfida di domani contro l'Avellino al Ferraris con i tifosi che hanno invitato la squadra a "tirare fuori gli attributi" per raggiungere posizioni di classifica più tranquille. Poi cori contro il presidente Manfredi e il proprietario, l'imprenditore singaporiano Tey. A vigilare la polizia con due mezzi mentre la squadra si sta allenando sul campo superiore. Cori forti da parte dei tifosi: "O vi salvate o vi ammazziamo".

Il tutto si è svolto chiaramente in totale sicurezza e con la presenza della polizia. "Squadra e società: uomini senza dignità". Questo lo striscione apparso sui cancelli di Bogliasco mentre la squadra svolgeva la propria seduta di rifinitura. A un certo punto i giocatori con in testa il tecnico Lombardo hanno raggiunto proprio quella zona per incontrare i tifosi. Non è successo nient'altro ma è chiaro che si tratti di una situazione assolutamente critica e difficile per la Sampdoria che dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno si ritrova ancora in difficoltà.

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Gli unici "risparmiati", come riporta ‘Telenord' sono stati Attilio Lombardo ed il suo staff, il direttore sportivo Andrea Mancini, e il dirigente Giovanni Invernizzi. A garantire la sicurezza all'impianto "Mugnaini" sono state proprio le forze dell'ordine con la presenza di due camionette della Polizia e una dei Carabinieri. La squadra, nel frattempo, si stava allenando sul campo superiore. Lombardo potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista della formazione contro una squadra come quella irpina sicuramente in forma e in salute specie dopo l'arrivo in panchina di Ballardini che vuole cercare punti pesanti per mettere ulteriormente al sicuro la salvezza.

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