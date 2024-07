video suggerito

Sampaoli orrendo su Ousmane Dembélé, parole inaccettabili: “Gioca come un autistico” Jorge Sampaoli ha stroncato Ousmane Dembélé usando un paragone inaccettabile: “I suoi compagni sanno che gioca come una persona autistica, inizia l’azione e la finisce da solo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un argentino contro i giocatori francesi non è esattamente una novità, vista la rivalità ormai fortissima tra le due nazionali che si sono affrontate nella finale dei Mondiali in Qatar, rinfocolata dal coro razzista cantato da Enzo Fernandez assieme ai suoi compagni dell'Albiceleste dopo il trionfo in Copa America. E tuttavia ci si aspetterebbe che in un'intervista, dunque in una situazione più mediata e meno impulsiva, si riesca ad esercitare l'opportuna continenza. Non ci è riuscito Jorge Sampaoli, che si è lasciato andare ad un paragone orribile nel descrivere Ousmane Dembélé: "Gioca come un autistico".

L'orribile paragone di Sampaoli per descrivere Dembélé: "Gioca come un autistico"

Il 64enne tecnico argentino, attualmente senza panchina dopo il benservito datogli dal Flamengo nel settembre scorso, è stato interpellato dalla rivista francese So Foot per fornire un'analisi della prestazione della squadra di Deschamps agli ultimi Europei. Sampaoli ha stroncato Dembélé superando il limite che dovrebbe imporre la sensibilità verso chi è affetto da questa condizione, utilizzata in maniera sprezzante: "Quando deborda, gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come finirà l'azione. Sanno che gioca come una persona autistica: inizia l'azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo come far brillare se stesso".

Ousmane Dembélé ha chiuso gli Europei senza gol né assist

Sampaoli ha poi aggiunto, senza entrare nei dettagli, che "Mbappé è un po’ lo stesso". L'ex Ct del Cile conosce bene la realtà transalpina, avendo allenato il Marsiglia, e non è tenero con la nazionale francese nel suo complesso, chiamando in causa implicitamente il lavoro di Deschamps: "La Francia ha una squadra straordinaria, ma ha bisogno di correre tanto e quando gli spazi si restringono non trova canali offensivi, nonostante le enormi capacità individuali. Conta tutto sulla sua solidità e sulla buona giornata dei suoi solisti. Non è la mia idea di calcio".

Leggi anche Malen segna mentre in campo lanciano scarpe da ginnastica: il portiere della Romania deve liberarsene

Critiche peraltro largamente condivise, alla luce dello spettacolo non eccelso offerto dai Bleus, sconfitti in semifinale dalla Spagna. Spesso preso di mira come simbolo dell'inefficienza offensiva francese, Dembélé a Euro 2024 ha giocato cinque partite senza segnare un solo gol o fornire un assist.