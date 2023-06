Salvatore Foti è incontenibile, accusa l’arbitro Taylor: “Forse hai avuto un premio in denaro” L’arbitro inglese è stato premiato dalla UEFA entrando nella categoria Elite. Salvatore Foti non ci sta: sui social gli rivolge un’accusa durissima.

A cura di Ada Cotugno

Non si spengono ancora le polemiche dopo la finale di Europa League vinta dal Siviglia contro la Roma. La prestazione dell'arbitro Anthony Taylor continua a far discutere, soprattutto dopo la presa di posizione della UEFA che ha promosso il fischietto inglese.

Il suo arbitraggio è stato giudicato congruo e corretto, nonostante le rimostranze dei giallorossi e di José Mourinho che è stato anche squalificato per il comportamento assunto nei parcheggi della Puskas Arena dopo la partita, quando ha rivolto frasi offensive verso l'arbitro prima di salire a bordo del pullman della squadra.

Taylor è stato inserito nella categoria "Elite" per la prossima stagione: si tratta di una ristrettissima cerchia alla quale possono accedere gli arbitri migliori al mondo e l'Italia può vantare una doppia presenza con gli internazionali Davide Massa e Daniele Orsato. L'inglese, assieme a pochi altri suoi colleghi, percepirà anche compensi più alti a ogni partita grazie all'appartenenza a questa speciale categoria.

La decisione ha fatto infuriare tutta la Roma e a esporsi questa volta è stato il vice di Mourinho, Salvatore Foti. Fin qui l'allenatore in seconda non si era esposto pubblicamente, ma la notizia della conferma di Taylor fra gli arbitri migliori al mondo lo ha mandato su tutte le furie.

Sul suo profilo Instagram Foti ha condiviso lo screen di un articolo che riportava la notizia, aggiungendo un commento che non lascia spazio all'interpretazione: "Io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto". Il tutto corredato dall'emoji di un clown.

Il duro commento di Salvatore Foti contro l’arbitro Taylor

In una seconda storia poi il vice dello Special One ha pubblicato la foto del tocco di mano non sanzionato al Siviglia aggiungendo: "Il calcio va nella direzione opposta. Non dimentichiamo. Voi? Velocemente".

Non è la prima volta che Foti si espone così: più volte in stagione è stato protagonista di duri faccia a faccia con arbitri e avversari, guadagnando diversi rimproveri e qualche squalifica come quella rimediata in Europa League contro il Feyenoord.