Salah esce dal campo scortato dai militari: hanno provato ad aggredirlo durante Sierra Leone-Egitto Salah scortato fuori dal campo da militari dopo che era stato preso di mira da alcuni invasori di campo durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo.

A cura di Vito Lamorte

Salah preso di mira durante la gara Sierra Leone-Egitto. Il giocatore egiziano del Liverpool è stato scortato fuori dal campo da militari dopo che alcuni tifosi avevano fatto invasione di campo durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo.

La squadra di Rui Vitoria ha ottenuto una convincente vittoria per 2-0 sugli avversari del Gruppo A grazie alla doppietta dell'ex attaccante dell'Aston Villa Trezeguet ma, purtroppo, il risultato è stato rovinato da alcune scene sgradevoli nel finale quando un gruppo di tifosi della squadra di casa.

Come si può vedere dal video, c'è stato bisogno di un certo numero di forze militari e anche i compagni di squadra di Salah hanno fatto la loro parte per proteggere la loro stella.

In pochi minuti Salah è circondato da militari che lo hanno accompagnato al tunnel degli spogliatoi.

I tifosi che si sono maggiormente avvicinati all’egiziano hanno avuto un comportamento diverso: il primo ha tentato di aggredirlo mentre un altro ha cercato di abbassare i pantaloni al calciatore. Le forze di sicurezza ha raggiunto i due aggressori mentre gli altri quattro sono riusciti a scappare.

Sono stati giorni positivi per Salah, che ha lasciato il segno durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo e contro il Gibuti ha segnato quattro gol nella gara che la sua nazionale ha vinto 6-0 nella partita di apertura del Gruppo A.

Oggi ha firmato un assist per Trezeguet e ha dispensato le solite giocate di qualità per aiutare la manovra offensiva della sua squadra.

Il 31enne in questa stagione ha segnato 16 gol tra tutte le competizioni sia per club che per nazionale ed è diventato il capocannoniere di tutti i tempi per l'Egitto nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Un altro grande traguardo per un calciatori clamoroso come l'ex Roma e Fiorentina.