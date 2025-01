video suggerito

Runjaic interrompe l’intervista dopo Udinese-Atalanta, non può credere a ciò che ha visto: “È incredibile” L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaić, non è riuscito a nascondere la sua incredulità per ciò che ha visto durante l’intervista post-partita contro l’Atalanta: mentre sta rispondendo alle domande sul monitor scorrono le immagini del palo e della traversa colpiti da Sanchez nella stessa azione e lui per due volte non riesce a trattenersi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Se Kosta Runjaić può essere soddisfatto della prestazione offerta dalla sua Udinese contro l'Atalanta, lo è un po' meno per il risultato di 0-0 con cui si è concluso il match della 20ª giornata della Serie A 2024-2025 del Bluenergy Stadium. I suoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo, sono riusciti infatti a mettere alle corde la squadra di Gian Piero Gasperini creando diverse occasioni da gol non concretizzate a causa di scarsa mira dei suoi attaccanti, di un Carnesecchi in grande serata e/o di un pizzico di sfortuna come in occasione della tripla chance capitata ai suoi nel finale della prima frazione con Alexis Sanchez che ha prima colpito il palo con un colpo di testa e poi centrato la traversa sulla ribattuta e l'estremo difensore orobico che è riuscito infine a salvare sulla linea il successivo colpo di testa dell'accorrente Lovric sull'ulteriore ribattuta.

E proprio da questo episodio nasce il grande rammarico dell'allenatore dei friulani, rammarico che non è riuscito per nulla a nascondere durante l'intervista post-partita ai microfoni di DAZN. Mentre rispondeva alle domande da studio infatti il 53enne tedesco di origini croate ha interrotto la propria risposta nel momento in cui sul monitor di servizio che aveva davanti a sé ha visto scorrere le immagini della tripla occasione sciupata dall'Udinese in quel frangente. "Ohi, ohi, ohi! Ecco, quando vedo questo non posso dire che va tutto bene" ha difatti detto fermando una prima volta la sua analisi sul match che era appena terminato.

E ancora più esplicito è stato qualche minuto più tardi, quando sullo schermo è stato mandato il replay dell'azione in cui Sanchez ha colpito prima il palo e poi la traversa riprese da dietro la porta difesa da Carnesecchi. Interrompendo nuovamente la risposta alla domanda che gli avevano appena fatto, Kosta Runjaić si è lasciato andare ad un eloquentissimo "Ohi, Ohi, Ohi! It's unbelievable, unbelievable" ("È incredibile, incredibile!") che non lascia dubbi riguardo alla sua incredulità per quella pazzesca tripla occasione che poteva regalare il meritato vantaggio alla sua Udinese nella sfida casalinga con un top club che lotta per tutt'altri obiettivi come l'Atalanta.