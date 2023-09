Rudi Garcia in difficoltà davanti alla domanda più semplice dopo Genoa-Napoli: “Sì però tranquillo” Rudi Garcia va in difficoltà dopo Genoa-Napoli quando in sala stampa gli viene posta la domanda apparentemente più semplice. Il tecnico francese di difende come può: “Sì, tranquillo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rudi Garcia resta nel mirino dei tifosi del Napoli dopo la brutta prestazione degli azzurri campioni d'Italia in carica in casa del Genoa. Un pareggio in rimonta che non cancella una gara negativa per i partenopei dopo la disfatta interna subita al Maradona contro la Lazio. Le colpe di questo ennesimo stop in campionato sono state addossate in queste ore proprio all'allenatore per via delle scelte di formazione poco comprensibili. Dalla sostituzione di Kvara per Zerbin nel finale ad altre situazioni di gioco che sembrano ancora molto fumose.

Il tecnico ha provato a difendersi come ha potuto al termine della partita bacchettando anche i giocatori per lo scarso impegno. In salta stampa però qualcuno ha provato a stuzzicare in maniera più netta il tecnico francese ex Roma che si è trovato a doversi imbattere in un giornalista che in maniera molto decisa gli ha posto la domanda più semplice del mondo. Garcia ha risposto mascherando l'imbarazzo con un sorriso stampato sul volto e ha iniziato la sua spiegazione esordendo in questo modo: "Sì, ma stai tranquillo".

Rudi Garcia ha intuito che forse l'ambiente Napoli è un po' scosso in questo momento dalla netta differenza vista in campo dal Napoli di Spalletti e quello attuale. Non è passato molto da quelle notti indimenticabili di primavera quando il popolo partenopeo si radunava nelle ultime gare al Maradona per esultare a uno Scudetto di fatto festeggiato poi per l'estate intera. Oggi gli azzurri sembrano spaesati e Garcia l'ha notato. "Perché il Napoli ha giocato male per 70 minuti? Quando lascia la squadra avversaria con più determinazione mancando di movimento, allora succede di non essere all'altezza di quello che speravi – ha detto – Vediamo se siamo in grado di cambiare già dalla prossima ma sul fatto che sarà di Champions almeno la parola "motivazione" non mi servirà usarla prima della partita".

Il tecnico francese però ribadisce come avesse già avvisato il Napoli sulle difficoltà che avrebbe riscontrato la squadra in casa del Genoa: "Sapevo che era una trappola qua perché oltre ad essere una neopromossa il Genoa ha una grande società, uno stadio difficile da venire a giocare e che spinge con i suoi tifosi e ci abbiamo messo un po' di tempo per avere una reazione e un gioco di grande qualità".