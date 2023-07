Ruben Neves in Arabia guadagnerà 25 milioni all’anno: “Ho tre figli e una moglie…” Il centrocampista della nazionale portoghese Ruben Neves ha lasciato il Wolverhampton per accasarsi con Koulibaly e Milinkovic-Savic all’Al Hilal, che lo ha convinto con uno stipendio altissimo. Nessuna ipocrisia per motivare la scelta: “L’ho fatta per dare alla mia famiglia la vita che ho sempre sognato per loro”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il trasferimento di Ruben Neves dal Wolverhampton all'Al Hilal ha segnato uno spartiacque nei super acquisti del calcio saudita, inaugurati l'anno scorso con Cristiano Ronaldo e proseguiti in questa sessione con gente come Benzema e Kanté. Fino all'operazione che il 23 giugno scorso ha portato il 26enne centrocampista della nazionale portoghese in Arabia, le operazioni effettuate riguardavano calciatori a scadenza di contratto, presi a parametro zero senza dover sborsare un centesimo per il cartellino, dovendo solo ricoprirli d'oro quanto allo stipendio.

Anche Ruben Neves è stato convinto con la classica offerta irrinunciabile, ma nel suo caso l'Al Hilal lo ha dovuto ‘comprare', versando ben 55 milioni di euro nelle casse del Wolverhampton, di cui il giocatore era pilastro e capitano. Insomma un salto di qualità nelle strategie del ricchissimo calcio saudita, che ha capito che bisognava andare oltre il concetto di ‘cimitero degli elefanti', per quanto fossero di grande nome ed ancora performanti ad alto livello. Lo stesso Al Hilal ha poi acquistato anche Kalidou Koulibaly dal Chelsea per 25 milioni e Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio per 40 milioni.

Ruben Neves è stato idolo e capitano dei tifosi del Wolverhampton: vi ha giocato 6 anni

Tutta gente che si è vista mettere sul tavolo una quantità di denaro spropositata: nel caso di Ruben Neves – che lascia il calcio europeo al vertice della sua carriera – lo stipendio sarà di 25 milioni netti all'anno per tre stagioni. Nessuna ipocrisia da parte del calciatore nello spiegare i motivi della sua scelta professionale e di vita: "Per dare alla mia famiglia la vita che ho sempre sognato per loro: questo è stato per me il motivo principale che non mi ha fatto avere dubbi nell'accettare questa proposta. Ho tre figli e una moglie. Prendermi cura di loro è il mio più grande trofeo".

Il centrocampista portoghese ha poi aggiunto qualcos'altro a corredo, ma si è capito bene perché è a Riad: "Il progetto, l'Al Hilal è il miglior club in Asia. Da quando la notizia ha iniziato a circolare, i miei social sono impazziti, è stato incredibile vedere la quantità di tifosi dell'Al Hilal e la loro passione per il calcio, quindi è stata una buona decisione per me e la mia famiglia, ne sono sicuro".