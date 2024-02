Rouen da favola in Coppa di Francia: il club di terza serie elimina anche il Monaco dopo il Tolosa In Coppa di Francia emozioni a non finire con il Rouen che prosegue il suo sogno volando ai quarti dopo aver eliminato il Monaco ai rigori. La squadra di terza serie aveva già fatto fuori i campioni in carica del Tolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un sogno ad occhi aperti quello del Rouen in Coppa di Francia. La piccola squadra di terza divisione sta regalando ai propri tifosi un'autentica favola. Incredibile quanto accaduto agli ottavi della competizione con la vittoria che ha eliminato il ben più quotato Monaco. Ai rigori ha avuto la meglio proprio il Rouen che si conferma sorpresa di questa competizione dopo aver già buttato fuori il Tolosa campione in carica. Il Rouen ora è ai quarti di finale, dove il 27 o il 28 febbraio affronterà il Valenciennes, squadra di Ligue 2. Un avversario ancor più alla porta dei precedenti.

Quella di Rouen è l'ennesima notte folle fatta di festeggiamenti ed entusiasmo. Incredibile quanto avvenuto nel corso della partita contro il Monaco che forse aveva un po' sottovalutato l'impegno. Dopo il punteggio di 1-1 che aveva chiuso i tempi regolamentari, i biancorossi l'hanno spuntata ai rigori per la gioia dello Stade Robert Diochon. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere in una competizione che vede anche Le Puy, squadra del campionato che corrisponde alla Serie D italiana, volare ai quarti proprio come il Rouen.

Mercoledì il Le Puy si era qualificato ai quarti battendo per 2-1 il Laval, club di serie B, poche ore dopo invece l'impresa l'ha fatta il Rouen eliminando una big come il Monaco. Eppure a passare in vantaggio erano stati i monegaschi con Balogun su rigore prima del pareggio di capitan Bassin che ha portato la partita ai calci di rigore. I biancorossi l’hanno spuntata vincendo 7-6, decisivo il penalty parato da Aggoune ad Akliouche. Ora il Rouen ai quarti se la vedrà contro il Valenciennes.

Leggi anche Tragedia in Coppa d'Africa, sei tifosi della Guinea sono morti dopo la vittoria sul Gambia

E pensare che nel proprio campionato il Rouen è fermo al 7° posto nello Championnat National (terza divisione francese), e nell'ultimo calciomercato l'abbiamo conosciuto anche in Italia per aver venduto Ghedjemis al Frosinone. L’altra rivelazione Le Puy giocherà invece col Rennes che è avversaria del Milan in Europa League. Il tabellone completo della Coppa di Francia vede poi anche gli incroci restanti in cui ci sono sicuramente le squadre che puntano totalmente al titolo. Queste le sfide: Psg-Nizza e Lione-Strasburgo.