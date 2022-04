Rossi si fa male e chiede il cambio in Brescia-Spal: apprensione per le condizioni di Pepito Apprensione per Giuseppe Rossi: l’attaccante si è fatto male e ha chiesto il cambio poco prima della mezz’ora di Brescia-Spal.

A cura di Vito Lamorte

Non ci sono buone notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante della Spal è stato costretto a lasciare il campo durante la gara contro il Brescia per un infortunio di cui non si conosce ancora l'entità: il numero 49 del club di Ferrara si è accasciato a terra e ha subito chiesto il cambio al proprio tecnico e alla sua panchina. Giuseppe Rossi è stato subito raggiunto dai medici, che hanno cercato di capire quali fossero le sue condizioni. Rossi è stato poi accompagnato negli spogliatoi tra gli applausi della Curva Nord e dei propri compagni di squadra.

Poco prima della mezz'ora della sfida del Rigamonti la sfortuna si è abbattuta ancora sul calciatore italo-americano: dopo un contrasto aereo con Adorni, Pepito è atterrato male sulla gamba sinistra e si è accasciato al suolo richiamando subito l'attenzione della sua panchina e dei suoi compagni.

Non è ancora chiaro se si tratti o meno di un problema al ginocchio sinistro ma la sensazione che si è avuta dalle immagini è proprio quella: non ci sono aggiornamenti sull’entità dell’infortunio di Rossi, ma è probabile che nelle prossime ore la Spal possa comunicare l'entità del problema.

Il calciatore è rimasto per diversi minuti a bordo campo, con le mani sulle ginocchia, a discutere con due membri dello staff medico ma è uscito dal rettangolo di gioco sulle sue gambe.

Al suo posto l'allenatore Roberto Venturato ha fatto entrare Federico Melchiorri.

La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: l'equilibrio si è rotto quando Matteo Tramoni, al minuto 84 aveva portato in vantaggio il Brescia ma nei minuti di recupero Emmanuel Latte Lath ha firmato un pareggio ormai insperato per la Spal. Con questo pareggio i bresciani agganciano il Pisa e il Benevento in quarta posizione a 63 mentre gli spallini mantengono la distanza sulla zona play-out, tenendo un importante +3 sull'Alessandria.