Ronaldo si sente giovane per sposarsi: “Un giorno lo farò, non mettermi pressione”

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è reduce da un sabato personalmente difficile, concluso con una furiosa uscita dal campo dopo essere partito in panchina nel match pareggiato dal suo Manchester United contro l'Everton. Il volto nerissimo, la bocca impegnata a borbottare, nessun saluto ai tifosi che invocavano il suo nome nei pressi del tunnel a Old Trafford. Se il portoghese voleva far sapere al mondo che non l'aveva presa bene, diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto. CR7 del resto è un vincente come pochi nella storia del calcio e chiede il massimo non solo da se stesso, ma anche dai compagni. Suo figlio Cristiano Jr ne sa qualcosa, vista la pressione che Ronaldo gli sta mettendo per insegnargli quella capacità di soffrire che è la strada maestra per avere successo.

Padre esigente, il cinque volte Pallone d'Oro ha trovato in Georgina Rodriguez la compagna ideale che ne asseconda la passione maniacale per la cura del corpo, ma anche una donna con cui c'è una base comune di valori che rende il loro rapporto molto solido. Al punto che Piers Morgan, giornalista suo buon amico del Daily Mail, prova a fargli il domandone: "Sei abbastanza felice da sposarti?". Ronaldo risponde con una risata, ma il messaggio arriva lo stesso. Per il momento non se ne parla: "Non mettermi pressione! Ma un giorno lo farò, di sicuro. È anche il sogno di mia madre. Verrai al mio matrimonio, Piers, non preoccuparti".

Del resto le parole del portoghese sulla 27enne modella non lasciano dubbi sul suo sentimento per lei: "Geo mi ha aiutato così tanto. È la madre dei miei figli ed io ho così tanta passione per lei. Apro il mio cuore per lei, lei apre il suo cuore per me. Sono così felice con lei. Ho dei bei bambini, una bella ragazza, una bella famiglia, dei bei amici. Non mi pento di nulla". Dal canto suo Georgina invece vorrebbe stringere, come svela nel documentario sulla sua vita prodotto per Netflix e di cui ha anticipato il trailer su Instagram: "E il matrimonio?", si sente chiederle da Miguel Paixão, il migliore amico di CR7, durante un momento di relax a tavola. La risposta fa capire che, fosse per lei, Ronaldo sarebbe con la fede al dito già da un bel po': "Non dipende da me, vorrei!". Diciamo che l'attesa renderà tutto ancora più bello…