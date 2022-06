Ronaldo fa il cammino di Santiago in bici per la promozione del Valladolid: “Mantengo la promessa” Ronaldo mantiene la promessa dopo la promozione del Valladolid: 500 km in bicicletta fino a Santiago de Compostela.

A cura di Vito Lamorte

Il Valladolid è tornato in Liga e Ronaldo non riesce a frenare il suo entusiasmo. Dopo averlo visto scatenato nelle feste e pronto a grandi investimenti per il futuro, ecco che il Fenomeno ha mantenuto la promessa da buon presidente: questa mattina ha iniziato il suo personale cammino di Santiago in bicicletta per festeggiare la promozione della sua squadra.

L'ex fuoriclasse di Inter, Barcellona e Real Madrid aveva promesso che nel caso i Pucelanos sarebbero tornati nella massima serie spagnola avrebbe percorso l'itinerario con la bici: ogni promessa è debito. Questa mattina il due volte Pallone d'Oro è partito dallo stadio Nuevo José Zorilla per le sei tappe da 50 chilometri che lo porteranno a Santiago de Compostela con una bicicletta elettrica.

Ronaldo ha voluto pagare il suo pegno nonostante la sua forma fisica non impeccabile e ha descritto così il suo stato d'animo in un'intervista al quotidiano Mundo Deportivo: "Quando siamo retrocessi sapevo che dovevamo lavorare moltissimo per tornare in Liga. Ho fatto la mia promessa, abbiamo lavorato tutti molto bene, soprattutto all'inizio della stagione. E con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, è cambiata anche la filosofia del club. Il gol a Compostela è famoso, ma il cammino è qualcosa che ho sempre avuto in mente di fare".

Leggi anche Monza promosso in Serie A se... Risultati e combinazioni per la promozione

Lo stesso Ronaldo ha riconosciuto di non essere molto preparato fisicamente ma non si è arreso: "Il cammino sarà molto bello, fisicamente lo so che soffrirò ma sarà un'esperienza indimenticabile".

Compostela è un luogo che il brasiliano conosce già, visto che lì ha segnato uno dei suoi gol più famosi con la maglia del Barcellona nell'ottobre 1996: avversari saltati come birilli e Bobby Robson con le mani tra i capelli dopo aver visto che la sua azione, partita da centrocampo, si è conclusa con in gol.

Lo stesso Fenomeno aveva parlato così di quel momento in relazione alla nuova avventura: “Ci ho giocato e ho segnato il famoso gol di Compostela, ma il cammino è qualcosa di speciale che avevo in mente".