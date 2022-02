Ronaldo e Georgina sotto accusa per queste immagini: “Altro che esempio di madre…” Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez si trovano investiti da una bufera.

A cura di Paolo Fiorenza

Ci mancavano solo le accuse piovute sul capo di Cristiano Ronaldo e della compagna Georgina Rodriguez nelle ultime ore, per contribuire all'umore già non altissimo del campione portoghese, che nel 2022 è andato a segno una sola volta, davvero una miseria se rapportata ai suoi standard abituali. Il suo Manchester United è in ripresa grazie agli ultimi due successi in campionato, ma non è certo il mediocre quarto posto in classifica quello che auspicava il cinque volte Pallone d'Oro quando nella scorsa estate ha lasciato la Juventus per tornare a Old Trafford.

Domani Ronaldo e compagni saranno impegnati in Champions League nell'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid, intanto CR7 deve assorbire le polemiche per quanto denunciato in Spagna da RiveKids, un marchio dedicato alla sicurezza stradale per bambini. Sotto accusa sono finiti i comportamenti tenuti da Cristiano e Georgina e documentati in maniera chiara dalla serie ‘Soy Georgina' su Netflix: comportamenti tradotti in numerose violazioni del codice della strada, ma anche della condotta di genitori coscienziosi.

Georgina Rodriguez scende dalla sua auto

Una di queste infrazioni è stata il modo in cui decidono di trasportare i propri figli in macchina poiché c'è una scena in cui si vede che nessuno di loro viaggia con la cintura di sicurezza. Una delle piccole è su un sedile speciale, ma non ha nessun tipo di imbracatura per proteggerla. "Netflix presenta Georgina come esempio di madre e influencer, quando invece trasporta la figlia di 4 anni sul seggiolino senza alcun tipo di protezione, e un altro minore senza cintura di sicurezza. Possibilmente uno dei comportamenti più sconsiderati in un veicolo", ha affermato José Lagunar, CEO di RiveKids, che è anche un esperto di sicurezza stradale.

In base alle norme stradali vigenti in Spagna, all'interno della serie sarebbero state rilevate fino a otto infrazioni, come l'uso delle cuffie o mani libere durante la guida. "La popolare coppia deve pensare di essere immune da un incidente stradale o nessuno ha spiegato loro i rischi di non utilizzare elementi di sicurezza come la cintura, dal momento che la stessa Georgina appare in molte scene di questa serie senza cintura di sicurezza o posizionata in modo errato – ha aggiunto Lagunar, che poi ha tirato in ballo lo stesso calciatore nell'uso sconsiderato della cintura – Cristiano Ronaldo compare, sicuramente ad auto ferma, nel primo episodio, con la cintura di sicurezza che gli passa dietro la schiena per poterla agganciare e quindi non farla suonare, ma guidando così avere un incidente avrebbe conseguenze fatali. La cintura di sicurezza ci proteggerà adeguatamente solo se la useremo bene, con i tre punti di ancoraggio correttamente collegati e con la fascia diagonale e orizzontale perfettamente posizionate e tese".

Cristiano Ronaldo sotto accusa per la sua condotta alla guida

Il problema, secondo il CEO di RiveKids, è che sia Cristiano che Georgina sono influencer con un grandissimo seguito e i loro post e atteggiamenti hanno un'ampia portata, con un effetto emulazione che in casi come questo potrebbe avere conseguenze molto negative, alla luce del pessimo esempio dato da entrambi. Non erano esattamente queste le aspettative di Cr7 e della compagna al momento del lancio della serie…