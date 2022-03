Romero brutalizza Maguire dopo l’autogol ma Ronaldo fa giustizia: ride bene chi ride ultimo In Manchester United-Tottenham, bruttissimo gesto dell’ex atalantino Romero nei confronti di Maguire. Il difensore però non ha fatto i conti con il solito Cristiano Ronaldo.

A cura di Marco Beltrami

Il match tra il Manchester United e il Tottenham è stato emozionante. Gol, belle giocate, ma anche tanti errori con i Red Devils che trascinati da uno straripante Cristiano Ronaldo hanno conquistato una vittoria pesantissima. La tripletta di CR7 ha permesso momentaneamente alla squadra di Rangnick di salire al quarto posto, complicando i piani di rincorsa Champions di Antonio Conte. E c'è chi dovrà offrire almeno una cena al portoghese, ovvero il suo compagno e capitano dello United Harry Maguire che si è tolto una bella soddisfazione.

Ancora una volta il difensore più costoso della storia del calcio ha fatto discutere. La sua prestazione in United-Tottenham ha alimentato nuovamente il dibattito sul suo investimento, e se Maguire sia o meno sopravvalutato. Sicuramente il difensore della nazionale inglese non sta vivendo un momento particolarmente fortunato, come confermato dall'autogol che ha permesso al Tottenham di conquistare il 2-2 e riaprire il match nel finale. Una deviazione in scivolata nella propria porta, per anticipare l'ex atalantino Romero protagonista di una sortita offensiva.

Proprio il Cuti, dopo la goffa autorete dell'avversario si è reso protagonista di un gesto anti-sportivo. L'argentino ha esultato, urlando in faccia a Maguire che era rimasto a terra deluso e affranto. Una brutta scena che inevitabilmente ha fatto il giro del web e dei social. Dopo la rete del pareggio, l'inerzia della sfida sembrava favorevole agli ospiti, che però non hanno fatto i conti con lo scatenato Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo di testa sugli sviluppi di un angolo ha segnato il definitivo 3-2, liberandosi proprio in avvio di azione della marcatura di Romero. Una beffa per quest'ultimo dunque, che è stato "punito" per il gesto di poco prima.

Insomma ride bene chi ride ultimo, con Romero che ha poi incassato le critiche di addetti ai lavori ed ex calciatori dopo la partita. L'ex United Roy Keane, uno che in campo non avrebbe sicuramente gradito la provocazione dell'avversario, ha dichiarato a Sky Sports: "Non va bene, no, no. Di queste cose poi ti ricordi. Quando sei un calciatore, prendi nota di queste cose". Ma d'altronde Romero è già stato castigato da CR7, che ha poi festeggiato anche sui social con Maguire.