Romelu Lukaku è stato scelto come MVP di febbraio della Serie A. L'attaccante dell'Inter verrà premiato nel pre-partita della sfida che la squadra nerazzurra disputerà contro l'Atalanta lunedì 8 marzo 2021 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'ex centravanti di Chelsea e Manchester United è il simbolo della squadra di Antonio Conte, che guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan e crede sempre più di poter portare a casa lo Scudetto quest'anno dopo averlo solo sfiorato lo scorso anno. Big Rom sta diventando il vero leader dell'Inter e a testimoniarlo sono soprattutto i numeri: 24 gol e 6 assist in 31 presenze stagionali per il numero 9.

Tra le motivazioni segnalate per la scelta dell'assegnazione del riconoscimento ci sono "una performance di Efficienza Tecnica del 97% (con un picco del 98% nel derby)" e il fatto che ha registrato "gli Indici di Efficienza più alti in 3 partite su 4".

Proprio le sue reti lo stanno facendo scalare classifiche e guinness nerazzurri, tenendo una media realizzativa superiore a quella dei più grandi attaccanti della storia dell'Inter: Lukaku ha realizzato 56 gol in 82 gare (media 0,70), Giuseppe Meazza ha firmato 284 gol in 408 partite (media 0,69), Roberto Boninsegna ha segnato 171 gol in 281 match (media 0,60), Ronaldo ne ha segnati 59 in 99 (media 0,59) e Mauro Icardi ne ha realizzati 124 in 219 sfide giocate in nerazzurro (media 0,56).

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, in merito al premio assegnato al centravanti belga ha dichiarato: “Romelu Lukaku si sta dimostrando un vero trascinatore, oltre che uno degli attaccanti più forti al mondo. Il numero 9 nerazzurro sta fornendo prestazioni sempre eccellenti sia dal punto di vista tecnico che atletico e con 4 gol e 3 assist nel mese di febbraio ha portato l’Inter in vetta alla Serie A TIM”.