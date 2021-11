Romania-Italia femminile dove vederla in TV sulla Rai: formazioni, orario e canale della partita Oggi si gioca allo stadio Anghel Iordanescu di Voluntari Roma-Italia, partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023. L’incontro sarà trasmesso da Rai 2 alle ore 17:30.

L'Italia femminile scende in campo questo pomeriggio a Voluntari per disputare contro la Romania la sesta partita del girone di qualificazione ai Mondiali di calcio 2023. È un match fondamentale per la formazione di Milena Bertolini che è inserita nel Gruppo G e ha la possibilità di allungare il passo su una diretta concorrente nel confronto diretto, così da blindare la seconda posizione che vale almeno la certezza di giocarsi tutto nei playoff. "Siamo tre squadre a giocarci i primi due posti – le parole del ct delle Azzurre al sito della Federazione -. Dopo la sconfitta di venerdì scorso (1-2 contro la Svizzera), dovremo essere brave a riscattarci subito mostrando di aver voltato pagina".

La classifica: Svizzera 15 punti (5 gare giocate, 19 gol fatti e 2 dubiti), Italia 12 (5 gare giocate, 17 gol fatti e 2 dubiti), Romania 9 (4 gare giocate), Lituania 1 (4 gare giocate), Croazia 1 (5 gare giocate), Moldova 0 (3 gare giocate).

Partita: Romania-Italia

Quando si gioca: martedì 30 novembre 2021

Dove si gioca: Stadio Anghel Iordanescu di Voluntari

Orario: 17:30

Canale TV: Rai 2

Diretta streaming: Raiplay.it

Competizione: Qualificazioni Mondiali 2023, 6a giornata

Romania-Italia, dove vederla in TV

La partita tra Romania e Italia sarà visibile in diretta TV e in chiaro su Rai 2 (anche in HD sul canale 502 del digitale terrestre e canale 102 di Tivùsat) a partire dalle ore 17:30. L'emittente di Stato detiene i diritti TV in esclusiva degli incontri di tutte le nazionali di calcio dell'Italia.

La diretta streaming di Romania-Italia

La diretta streaming di Romania-Italia su Rai 2 sarà trasmessa sulla piattaforma Rai Play (disponibile sul sito www.raiplay.it e sull’app dedicata). Per assistere al live streaming sarà possibile collegarsi anche al sito di Raisport www.raisport.rai.it.

A che ora si gioca

Lo stadio di Voluntari ospita il match tra la Romania e l'Italia. Fischio d'inizio previsto alle ore 17:30 per il match valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2023, che sono in programma in Australia e Nuova Zelanda.

Qualificazioni Mondiali 2023, le probabili formazioni di Romania-Italia

Il difensore della Roma, Lucia di Guglielmo, è stata costretta al forfait: è risultata positiva al Covid nelle ultime ore. Al suo posto è stata convocata Beatrice Merlo, impegnata in questi giorni con la Nazionale Under 23.

ROMANIA (4-1-3-2): Părăluţă, Meluță O. Oprea, Ficzay, Sandu; Bortan; Batea, Ciolacu, Balceanu; Carp, Rus. Ct: Cristian Dulca.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Gama, Linari, Salvai, Lenzini; Bergamaschi, Giuliani, Girelli, Boattin; Giacinti, Bonansea. Ct: Milena Bertolini.