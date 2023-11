Roma-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Udinese è il match valido per la 13a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Mourinho e quella di Cioffi si giocherà oggi, domenica 26 novembre, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Udinese è il match valido per la 13a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da José Mourinho e quella di Gabriele Cioffi si giocherà oggi, domenica 26 novembre, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 0-0 il derby contro la Lazio mentre i friulani a seguito del pareggio interno subito in extremis contro l'Atalanta che ha cancellato ai friulani la possibilità di vincere un'altra partita dopo quella col Milan con Cioffi in panchina.

Lo Special One non vuole perdere terreno dalle zone alte della classifica. Attualmente la Roma è al settimo posto con 18 punti, a – 3 punti dal quarto posto Champions attualmente occupato dal Napoli di Mazzarri. Motivo per cui Mou schiererà la formazione migliore in cui Dybala e Lukaku saranno chiaramente i due terminali offensivi. Torna Pellegrini mentre ancora problemi per Renato Sanches. Cioffi invece punta ancora su Pereyra alle spalle dell'unica punta Success con Samardzic in mediana. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Udinese

Quando si gioca: domenica 26 novembre 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Dove vedere Roma-Udinese in diretta tv su Sky o DAZN

Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati la possibilità di assistere al match direttamente dall'app presente su smart tv. La telecronaca della sfida dell'Olimpico è stata affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Manuel Pasqual.

Roma-Udinese, dove vederla in streaming

La sfida tra Roma e Udinese sarà disponibile per tutti gli abbonati a DAZN anche in streaming attraverso l'app scaricabile su tablet e smartphone oppure attraverso collegamento al sito.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Mourinho recupera Pellegrini mentre rischia di perdere ancora Renato Sanches, in dubbio per un problema al muscolo tendineo. Difesa ancora Smalling, sarà sempre formata da Mancini, Llorente e Ndicka. Nel 3-5-2 di partenza le fasce laterali saranno presidiate da Karsdorp a destra e da Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo ecco il ritorno di Pellegrini con Cristante e Paredes a completare il reparto. In attacco nessun dubbio: Dybala farà coppia con Lukaku.

Davanti a Silvestri tra i pali la difesa dell'Udinese nel 3-5-1-1 sarà formata da Kabasele, Bijol e Perez. Sulla fascia destra di centrocampo riecco Ebolese mentre Zemura occuperà quella opposta con Samardzic, Walace e Lovric in mezzo. In attacco il Tucu Pereyra agirà sulla trequarti alle spalle di Success, scelto ancora come unico terminale offensivo da Cioffi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success. All. Gabriele Cioffi.