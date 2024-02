Roma-Torino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Torino è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Juric si giocherà oggi, lunedì 26 febbraio alle ore 12:30. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e in streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Torino è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Daniele De Rossi e quella di Ivan Juric si giocherà oggi, lunedì 26 febbraio alle ore 12:30 e chiuderà questo turno di campionato. Allo stadio Olimpico i giallorossi si ritroveranno dopo l'impresa in Europa League vincendo solo ai calci di rigore contro il Feyenoord nei playoff. Nello stesso giorno avevano giocato anche i granata la sfida di recupero poi persa contro la Lazio 2-0 in casa.

Tre giorni pieni per recuperare le energie dunque e tornare in campo per conquistare punti importanti in campionato. I capitolini sono attualmente fermi a 41 punti in piena rincorsa Champions. I granata invece decimi con 36 punti a metà classifica ben lontani dalla zona retrocessione ma allo stesso tempo distanti anche da quella Europa. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e in streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Torino

Quando si gioca: lunedì 26 febbraio 2023

Orario: 18:30

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 26ª giornata

Dove vedere Roma-Torino in diretta TV

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno assistere alla sfida dell'Olimpico collegandosi all'app disponibile su smart tv e accedere alla finestra dedicata all'evento. Servizio riservato chiaramente solo agli abbonati.

Roma-Torino dove vederla in streaming

La sfida tra Roma e Torino sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming collegandosi sempre all'app di DAZN ma scaricandolola in questo caso anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente al sito di DAZN inserendo le proprie credenziali. Anche in questo caso è necessario essere abbonati.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Torino

De Rossi potrebbe confermare in partita lo stesso 11 sceso in campo in Europa League. In difesa Mancini in coppia con Huijsen mentre Paredes è confermatissimo a centrocampo. Tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy con Azmoun pronto a subentrare.

Nel Torino dubbio Rodriguez in difesa, potrebbe giocare Masina nel terzetto difensivo completato da Djidji e Lovato. Lazaro e Bellanova sugli esterni con Vlasic alle spalle del tandem offensivo formato da Zapata e Sanabria.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristiansen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric