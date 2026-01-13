Roma-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma e Torino si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca alle ore 21, chi passa il turno nei quarti incontra l’Inter. Gara visibile in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming su Italia 1. Le formazioni di Gasperini e Baroni.

La Roma sfida il Torino per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca oggi, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21 con diretta TV in chiaro su Italia 1.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento dopo un avvio di stagione molto positivo e in campionato sta provando a restare agganciata al gruppo di testa. Archiviato il successo interno per 2-0 contro il Sassuolo, i giallorossi ora si concentrano sulla coppa: per staccare il pass per i quarti servirà superare l’esame granata.

Il Torino di Marco Baroni, invece, arriva dalla battuta d’arresto in campionato contro l’Atalanta, ma punta a rilanciarsi nella competizione. Il percorso in Coppa Italia fin qui è stato netto: vittorie di misura contro Modena e Pisa, entrambe per 1-0, che hanno permesso alla squadra di continuare il proprio cammino.

Partita: Roma-Torino

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: martedì 13 gennaio 2026

Orario: 21:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Competizione: Coppa Italia 2025-2026, ottavi di finale

Dove vedere Roma-Torino in TV: la diretta in chiaro

Roma-Torino di Coppa Italia sarà visibile in chiaro e in tv su Italia 1. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e al commento tecnico toccherà a Simone Tiribocchi. Nello studio di Monica Bertini ci saranno Cristian Panucci, Serse Cosmi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, per eventuali episodi arbitrali da analizzare.

Roma-Torino, dove vederla in streaming: l'orario

Roma-Torino andrà in onda anche in diretta streaming e si potrà vedere online collegandosi a Italia 1 attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity oppure su Sportmediaset.it.

Roma-Torino, le formazioni della partita di Coppa Italia

Gasperini punta sul tridente formato da Soulé ed El Shaarawy a supporto di Dybala. Baroni sceglie Ngonge come spalle di Simeone nel tandem offensivo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Allenatore: G. Gasperini.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Ngonge.

Allenatore: M. Baroni.