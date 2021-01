Roma-Spezia è la penultima partita nel programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. La sfida tra i giallorossi e i bianconeri si giocherà martedì 19 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 21.15. Le squadre di Paulo Fonseca e Vincenzo Italiano si affronteranno due volte in pochissimi giorni: oltre alla sfida a eliminazione diretta nel "torneo della coccarda", i due team si scontreranno anche sabato nell'ultima giornata del girone d'andata e lo faranno sempre nell'impianto di Tor di Quinto. La Roma viene dalla disfatta nel derby capitolino e vuole vincere per evitare ulteriori polemiche mentre lo Spezia ha infilato tre risultati utili consecutivi, vittorie con Napoli e Sampdoria e pareggio a Torino in inferiorità numerica; e non vuole smettere di stupire.

Sarà il secondo confronto tra Roma e Spezia in Coppa Italia dopo la sfida degli ottavi di finale del 2015/2016 che finì 0-0 e qualificò i liguri dopo i calci di rigore. La vincente del confronto di questo ottavo di finale incontrerà nei quarti il Napoli di Rino Gattuso, che ha eliminato l'Empoli.

Roma-Spezia, dove vederla in TV

Dove vedere Roma-Spezia in TV? La partita andrà in onda in chiaro e in diretta su Rai 2 martedì 19 gennaio 2021 alle ore 21.15, con tutti gli abituali approfondimenti del post-partita dallo studio di Rai Sport. Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto e commento a Paolo Tramezzani.

La diretta streaming di Roma-Spezia

Per i tifosi che non potessero sintonizzarsi davanti alla TV per la diretta c'è anche la possibilità di assistere all'incontro in diretta streaming. Si potrà vedere la partita dello stadio Olimpico utilizzando i consueti dispositivi per collegarsi alla piattaforma Rai Play e seguire l'evento messo indicato in palinsesto. Come? Attraverso la smart tv oppure tramite pc oppure, in virtù di una buona connessione, servendosi di notebook, tablet e smartphone.