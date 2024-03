Roma-Sassuolo dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma e Sassuolo si sfidano nella 29esima giornata della Serie A: tutto ciò che c’è da sapere sulla partita e sulle scelte degli allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Roma punta verso il quarto posto in classifica con una nuova vittoria dopo il pareggio contro la Fiorentina. I giallorossi vogliono riprendere la loro marcia verso la Champions League approfittando della partita contro il Sassuolo, una delle squadre che sta vivendo maggiori difficoltà in questo momento. I neroverdi sono penultimi in classifica, ma reduci da una vittoria contro il Frosinone che ha alleviato un po' la pressione in un periodo negativo, segnato dallo spettro della retrocessione.

Il cambio di panchina è stata la mossa disperata della società che prova ad aggrapparsi a tutto per evitare di finire in Serie B. Per questo la gara con la Roma diventa fondamentale per riguadagnare punti in classifica, anche se davanti il Sassuolo si ritroverà uno degli avversari peggiori possibili, in salute ma soprattutto in fiducia.

Partita: Roma-Sassuolo

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 17 marzo 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 29° turno di campionato

Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta TV

La partita tra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli utenti possessori di un abbonamento potranno scaricare l'applicazione sulla Smart Tv per assistere in diretta alla partita. Per chi ha Sky invece la partita sarà visibile anche su Zona DAZN sul canale 214.

Roma-Sassuolo, dove vederla in diretta streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming, sempre in esclusiva su DAZN. Basterà scaricare l'applicazione su pc, smartphone, tablet e diversi altri dispositivi supportati per assistere al match, p o in alternativa consultare il portale e accedere tramite le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

De Rossi spera di recuperare Lukaku, assente nella partita di Europa League contro il Brighton, per rimetterlo al centro dell'attacco assieme a Dybala ed El Shaarawy. Smalling può essere recuperato per la panchina e quindi la difesa davanti a Svilar sarà composta da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino.

Il Sassuolo non avrà a disposizione Berardi, ma non potrà contare neanche su Doig e Thorstvedt. Formazione rimaneggiata dunque per Ballardini che dovrà fare affidamento su Pinamonti, supportato da Defrel, Bajrami e Laurienté.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Toljan; Henrique, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini