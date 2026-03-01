Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni

Roma e Juventus si incontrano nello scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri della classifica: è un testa a testa per il quarto posto, attualmente occupato dai giallorossi che viaggiano con 4 punti di vantaggio rispetto ai bianconeri. la squadra di Spalletti è reduce da una settimana molto dura, dove in mezzo c'è stata l'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Galatasaray arrivata proprio quando la rimonta sembrava a un passo. Squadre in campo oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20:45, diretta tv e in streaming su DAZN.

La Juve viene da due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e Como che le hanno fatto perdere terreno per la zona Champions. Lo scontro diretto con la Roma potrebbe essere una buona occasione per scalare la classifica, ma dall'altra parte i giallorossi hanno il vantaggio di essere più riposati, dato che in Europa League si sono qualificati direttamente agli ottavi e non hanno giocato gli spareggi in settimana. Gasperini ha ancora problemi in attacco, il reparto che ha subito più infortuni e che ancora oggi richiede soluzioni d'emergenza.

Dove vedere Roma-Juve in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Lo scontro diretto per il quarto posto si giocherà oggi allo Stadio Olimpico alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, mentre gli abbonati Sky potranno seguirla anche su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. Anche per lo streaming ci sarà a disposizione la piattaforma DAZN: tramite app per tutti i dispositivi supportati, oppure attraverso il sito web da pc inserendo le credenziali del proprio abbonamento. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Roma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini deve gestire ancora gli infortuni in attacco, dove il riferimento principale resta sempre Malen supportato da Zaragoza e Pellegrini. La Juventus non cambierà assetto rispetto alla partita giocata in Champions League contro il Galatasary che ha regalato a Spalletti grandi certezze nonostante l'amara delusione dell'eliminazione.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti