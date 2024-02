Roma-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Per la 24a giornata di Serie A si gioca oggi sabato 10 febbraio Roma-Inter con calcio di inizio alle 18:00. Diretta TV e in streaming su DAZN. De Rossi cerca il 4° successo consecutivo, per Inzaghi nuovo big-match in cui confermare la propria superiorità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi è il giorno di Roma-Inter, il big match di Serie A che vede di fronte la capolista di Simone Inzaghi contro una delle avversarie più in forma del momento, i giallorossi guidati da Daniele De Rossi. Appuntamento per le 18:00 di sabato 10 febbraio all'Olimpico. Diretta in esclusiva in TV e streaming grazie a DAZN.

Una sfida nelle sfide perché Roma-Inter non sarà una partita "normale". la squadra di DDR arriva da tre vittorie consecutive del dopo Mourinho in cui c'è stato anche un crescendo di gioco e di qualità con le nuove idee messe a punto da De Rossi. Dall'altra parte un'Inter rivitalizzata dalla vittoria sulla Juve nello scontro diretto che ha permesso a i nerazzurri di riallungare in classifica e confermare il primato.

Per De Rossi si continua col 4-3-3 dove però è cambiata la mentalità di alcuni giocatori chiave soprattutto in mediana. Cristante ha permesso di spingere più avanti, Dybala meno legato ad ordini di scuderia e sulle fasce i laterali a pieno campo nella doppia fase. Per Inzaghi, un 3-5-2 che oramai gioca a memoria in cui tutti sanno fare il proprio compito e sostituire alla perfezione i titolari.

Partita: Roma-Inter

Dove: Stadio Olimpico di Roma

Quando: sabato 10 gennaio 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 24a di campionato Serie A

Dove vedere Roma-Inter in diretta TV

La diretta TV di Roma-Inter di oggi sabato 10 febbraio sarà visibile solamente a pagamento e per i soli abbonati al servizio DAZN che ha acquisito i diritti in esclusiva del match. La telecronaca di DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Roma-Inter, dove vederla in diretta streaming

Come per la diretta TV anche lo streaming non è in chiaro ed è solamente per gli utenti abbonati ai servizi DAZN. Roma-Inter si potrà vedere attraverso l'app dedicata per i mobile oppure collegandosi direttamente alla piattaforma di DAZN e usufruire dell'abbonamento in atto.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Inter

Daniele De Rossi continuerà con il suo 4-3-3 con Rui Patricio tra i pali e linea difensiva composta da Karsdorp, Mancini, Llorente e Angelino. A centrocampo potrebbe Paredes, Cristante, Pellegrini dovrebbero essere titolari anche se scalpita in panchina Bove. El Shaarawy, con Dybala, giocherà leggermente dietro al grande ex di turno, Lukaku. Inzaghi ha tutti a disposizione per il suo 3-5-2: 3-5-2 Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa mentre Darmian e Dimarco sui lati. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan per uno dei centrocampi più solidi d'Europa mentre in avanti, il tandem Thuram-Lautaro.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.