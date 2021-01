Edin Dzeko non solo fa vincere la Roma sul campo segnando gol pesantissimi. Il campione bosniaco riesce a mettere a segno i suoi gol migliori fuori dal rettangolo verde e ancora una volta, sotto Natale, ha dato fondo alla sua bontà d'animo e dedizione verso le persone che necessitano più di tutti un sorriso. Come i bambini. Non è una prima volta, per Dzeko ma è pur sempre un bellissimo gesto per iniziare al meglio il 2021: donare una maglia con dedica ad un bimbo e riceverlo a Trigoria tra l'emozione e la sorpresa generali.

E' accaduto a inizio settimana quando Edin Dzeko ha accolto al centro sportivo giallorosso David, un bimbo al quale era stata regalata una maglia da fare trovare sotto l'albero di Natale. Il tuto era stato ripreso da un video che poi era diventato virale su lweb, e che ritraeva il piccolo David estasiato dallo scoprire di aver ricevuto in regalo la maglia di Dzeko.

L'attaccante giallorosso ha così incontrato il suo piccolo fan e ha donato a David due maglie della Roma. Di queste, una molto particolare che David porterà con sè a lungo, grazie ad una dedica speciale "Al mio piccolo amico" riferendosi alla reazione di stupore e meraviglia di David quando ha scartato la maglia del campione bosniaco, scoppiando in un pianto di felicità. Ma le emozioni del bambino non sono terminate con i regali. David ha potuto fare un giro a Trigoria conoscendo anche altri giocatori della Roma tra cui il giovanissimo Villar che è appena arrivato in Capitale.

Edin Dzeko, come spesso accade, insieme alla moglie aveva regalato alcune maglie e gadget giallorossi per le festività di Natale a diversi bambini bisognosi e malti nell‘Ospedale di Sarajevo. Ad ogni bambino era allegato un video personalizzato. Uno dei modi migliori per iniziale il 2021 col piede giusto, non solo segnando gol decisivi per il destino, in campo, della Roma.