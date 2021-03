Roma-Genoa è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Fonseca e quella allenata da Ballardini, si giocherà oggi, domenica 7 marzo alle ore 12:30, allo stadio ‘Olimpico' di Roma. Due squadre che stanno attraversando due differenti momenti della stagione e che sicuramente in questo momento hanno raggiunto già il proprio obiettivo stagionale. I giallorossi sono ancora in lotta per un posto in Champions mentre i rossoblù hanno un margine sulla zona salvezza che ancora può garantirgli tranquillità.

Il tecnico portoghese dovrà fare ancora a meno di Edin Dzeko, finito ko nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga lo scorso 25 febbraio. Al suo posto, dopo i match da titolare giocati anche contro Milan e Fiorentina, ci sarà Borja Mayoral che in questo momento rappresenta comunque una pedina affidabile per l'allenatore giallorosso. Dall'altra parte Ballardini potrebbe anche riproporre gli undici che sono scesi in campo nel derby contro la Sampdoria ma facendo qualche rotazione in attacco.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma – Genoa in TV e streaming su DAZN.

Roma-Genoa, dove vederla in TV

Roma-Genoa è il lunch match della 26a giornata di Serie A. Alle 12:30 si giocherà il match dell'Olimpico che verrà trasmesso in diretta TV su DAZN. Per poter assistere alla gara, sarà necessario scaricare l'app disponibile per pc, smartphone e dispositivi mobili. L'app di DAZN è fruibile anche in tv da parte di tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky. Sarà necessario collegarsi al canale DAZN 1 al numero 209 della piattaforma satellitare visibile ovviamente solo per tutti gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Dove vedere in streaming Roma-Genoa

Il match tra Roma e Genoa è ovviamente disponibile anche in diretta streaming. Basterà scaricare l'app di DAZN per dispositivi fissi come pc, smart tv, ma anche notebook, smartphone, e tablet e collegarsi alla finestra dedicata alla partita. Tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno assistere alla gara solo al canale 209 di DAZN1 in tv poiché il canale dedicato non è disponibile sull'app di Sky Go.