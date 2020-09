La sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona, arrivata a causa del ‘pasticcio' Diawara, mette la Roma nella spiacevole situazione di dover fare i primi punti del nuovo campionato proprio contro i campioni in carica. Un obiettivo non facile da raggiungere, come ha confermato lo stesso Paulo Fonseca: "La Juventus ha un allenatore giovane e un grande futuro – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa – Ho visto la partita con la Samp, sono più dinamici, fanno movimenti diversi, mi è piaciuta molto. Non vogliamo però modificare la nostra identità perché giochiamo contro di loro. Dovremo essere una squadra compatta".

Durante l'incontro con la stampa, il mister portoghese ha anche affrontato il tema Edin Dzeko: "Ho parlato con lui diverse volte, è motivato, si è allenato bene e giocherà domani. Mkhitaryan mi è piaciuto nella posizione da 9, ma se abbiamo un attaccante come Dzeko non ha senso utilizzare Miki in quel ruolo. Può succedere se abbiamo bisogno, ma il nostro attaccante è Dzeko. Il suo presunto rifiuto di entrare in campo a Verona? Non corrisponde al vero. Se non cambia niente giocheranno Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro e Dzeko".

Fonseca dribbla le indiscrezioni di mercato

A pochi giorni dalla chiusura delle trattative estive, la Roma sta ancora cercando di rinforzarsi in tutti i reparti. A cominciare da quello arretrato, dove il sogno è quello di riportare a casa Smalling. "Il mercato? A 24 ore da una partita importante sono concentrato sulla Juventus. Una partita difficile e importante, abbiamo lavorato molto per questo match e ho fiducia nei giocatori che che scenderanno in campo domani. Dobbiamo pensare solo alla Juventus – ha concluso Fonseca – Se paragoniamo la prima partita dell’anno scorso con la prima di questo campionato la squadra è migliorata e questo è un fattore importante".