Roma-Cagliari dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Roma-Cagliari è il match valido per la 23a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Daniele De Rossi e quella di Claudio Ranieri si giocherà oggi, lunedì 5 febbraio, alle ore 20:45. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo due vittorie consecutive contro Verona e Salernitana. Dopo l'esonero di Mourinho l'avventura di De Rossi sulla panchina capitolina è iniziata con 6 punti e ora di fronte si ritroverà un'altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere allenata da un altro romano e romanista come Ranieri.

La Roma al momento si trova al quinto posto in classifica con 35 punti in piena lotta Champions, soprattutto in ottica quarto posto attualmente occupato dall'Atalanta. Per il Cagliari invece la situazione resta complicata anche se i sardi si trovano comunque al terzultimo posto ma con 18 punti al pari di Udinese e Verona. De Rossi potrebbe puntare ancora su El Shaarawy, Lukaku e Dybala. Ranieri si affida a Petagna. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere in diretta tv e streaming la partita.

Dove vedere Roma-Cagliari in TV su Sky o DAZN

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'app scaricabile su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inoltre la partita è anche disponibile su Sky al canale Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani.

Roma-Cagliari, dove vederla in streaming

La sfida tra Roma e Cagliari è inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito di DAZN. Su Sky invece la diretta streaming sarà garantita a tutti gli abbonati sull'app di Sky Go disponibile solo su dispositivi mobili.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

De Rossi potrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3 facendo esordire subito Angelino nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo Bove, Cristante e Pellegrini con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy a comporre il tridente.

Ranieri nel suo Cagliari invece potrebbe puntare sul 3-5-1-1 facendo esordire anche lui subito il nuovo acquisto Mina in difesa al fianco di Wieteska e Dossena. Petagna unica punta supportato da Viola.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna. All. Ranieri.