Dopo la positività dello scorso agosto di Antonio Mirante, la Roma ha scoperto un nuovo contagiato all'interno della rosa della prima squadra. Si tratta di Amadou Diawara, rientrato nelle scorse ore nella Capitale, dopo aver risposto alla chiamata della nazionale della Guinea, e risultato positivo al tampone effettuato stamattina. Ad informare tutti i tifosi ci ha pensato proprio lo stesso centrocampista guineano con un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram.

"Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!".

Diawara salterà la partita con il Benevento

Il giocatore di Paulo Fonseca, che sta seguendo il protocollo che prevede l'isolamento fiduciario e un periodo di quarantena fino a tampone negativo, non sarà dunque disponibile per la prossima partita dei giallorossi: quella contro il Benevento, valida per la quarta giornata di campionato e in programma allo stadio Olimpico domenica 18 ottobre alle 20.45. Insieme a lui mancheranno gli infortunati Zaniolo (per il quale il club giallorosso sta cominciando a pensare al rinnovo), Karsdorp e Pastore.

Dopo i tre casi scoperti sabato nel centro sportivo romanista di Trigoria, relativi alla positività di due ragazzi dell'Under 18 e di uno della Primavera, tutti i giocatori della prima squadra si sono dunque sottoposti stamane ad un nuovo giro di tamponi. Una precauzione necessaria, dato che alcuni calciatori dell'Under 18 si erano allenati con i ragazzi di Paulo Fonseca a causa delle tante assenze dei nazionali.