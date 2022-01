Roma ai quarti di Coppa Italia, battuto il Lecce in rimonta: Mourinho sfiderà l’Inter Roma-Lecce 3-1. La squadra di Mourinho in rimonta batte il Lecce, l’unica squadra di Serie B agli ottavi di Coppa Italia. Gol di Calabresi, Kumbulla, Abraham e Shomurodov.

A cura di Alessio Morra

La Roma batte il Lecce e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Soffre per una mezz'ora la squadra di Mourinho che nella ripresa dilaga e ottiene il successo. Il 9 febbraio José Mourinho vivrà una serata molto intensa, perché da tecnico dei giallorossi si presenterà a San Siro dove affronterà nei quarti l'Inter. Gol di Calabresi, Kumbulla, Abraham e Shomurodov.

Non schiera tante seconde linee Mourinho, che in avanti sceglie Abraham e Afena-Gyan e non rinuncia ai nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Il Lecce parte meglio e al 17′ passa in vantaggio con un gol di Arturo Calabresi che sugli sviluppi di un corner realizza l'1-0 e il classico gol dell'ex, il difensore è cresciuto infatti nel vivaio giallorosso. La Roma continua a giocare come nulla fosse e riesce a trovare il pareggio sul finire del primo tempo. Sempre da un corner arriva il gol, il marcatore è Kumbulla. C'è qualche dubbio sulla posizione dell'albanese, il VAR dà l'ok, è tutto buono.

Nella ripresa accelera Mourinho, che manda in campo subito Zaniolo, Vina e Mkhitaryan. La Roma ha un'altra marcia e mette alle corde il Lecce che è costretto a difendersi nella propria trequarti. Zaniolo ci prova con un tiro splendido, palo pieno ma decisivo il tocco di mano di Gabriel. Abraham chiede un rigore per un mani in area di Gendrey. Il fallo non c'è. Ma il gol comunque è nell'aria e giunge con un tiro potentissimo di Tammy Abraham, marcatura splendida. Poco dopo rosso, dopo un secondo giallo, per Gargiulo. Lecce in 10 e partita definitivamente in discesa per la Roma. I giallorossi vogliono il tris. Mkhitaryan se lo divora dopo uno splendido duetto con Zaniolo, che calcia con potenza poco dopo ma il tiro è fuori. Shomurodov realizza il 3-1, imbeccato dall'armeno con un tiro potente supera Gabriel.

I quarti di Coppa Italia (8-9-10/2): Juventus-Sassuolo, Atalanta-Fiorentina, Milan-Lazio, Inter-Roma.