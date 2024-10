Rodri vince il Pallone d’Oro, i tifosi del Real Madrid furiosi insultano sui social Rodrigo De Paul

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Rodrigo Hernández Cascante, meglio noto come Rodri o Rodrigo, ha vinto il Pallone d'Oro 2024, a sorpresa per la gioia dei tifosi spagnoli e di quelli del Manchester City. E per la rabbia e il livore dei madridisti rimasti delusi e offesi per non aver visto il premio andare a Vinicius. Così, sui social si è riversato il furore dei sostenitori dei Blancos prendendo di mira l'account social su Instagram ma sbagliando clamorosamente bersaglio: hanno confuso Rodri – che non ha profili ufficiali – con Rodrigo De Paul, giocatore argentino e in forza all'Atletico Madrid.

Il clamoroso errore dei tifosi del Real: Rodrigo De Paul scambiato per Rodri

Poteva sembrare la bravata di qualche buontempone che voleva farsi un po' di pubblicità, ma alla fine non è stato così. Nelle ultime ore l'account Instagram di Rodrigo De Paul è stato preso di mira dai tifosi del Real e non perché giochi nell'Atletico, l'altra squadra di Madrid. Bensì perché lo hanno semplicemente scambiato per lo spagnolo Rodri che ha conquistato l'ambito premio a discapito del favorito Vinicius che era atteso da tutti quale vincitore. E la cui mancata elezione ha scatenato la furia del Real Madrid che ha disertato la cerimonia.

Non solo, i tifosi hanno voluto farsi giustizia da soli sul web e così l'errore incredibile con uno scambio di persona che sfiora l'assurdo: nell'ultima fotografia postata da De Paul è arrivata una fiumana di commenti e di insulti, di tifosi dei Blancos convinti di commentare l'account dello spagnolo del City. "Ladro", "truffatore", "complimenti per aver rubato il Pallone d'Oro" i commenti più quotati. E nulla è valso da parte di altri utenti nel sottolineare che avevano sbagliato giocatore.

Perché i tifosi si sono arrabbiati per il Pallone d'Oro a Rodri

Tutto è scaturito dall'aver assegnato il premio 2024 del Pallone d'Oro a Rodri quando oramai tutti davano per scontato che venisse assegnato a Vinicius jr. Non appena avuta la notizia, a far montare la polemica ci ha pensato il Real Madrid disertando in massa la cerimonia: Vinicius, Ancelotti e lo stesso Florentino Perez non sono andati a Parigi in chiaro atteggiamento di disaccordo. Aprendo il fianco alle discussioni a tal punto che nel corso delle ore successive sono venuti a galla alcuni retroscena mentre si spiegava il motivo per cui avesse vinto Rodri, attraverso un calcolo matematico delle votazioni fatte a favore dello spagnolo, che aveva primeggiato sia col City sia con la nazionale delle Furie Rosse.