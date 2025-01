Rodri risponde duramente a Cristiano Ronaldo sul Pallone d’Oro: “Quando vinse lui andava tutto bene”

video suggerito

L'assegnazione di premi e riconoscimenti spesso produce polemiche. Anche quando è un univoco, o quantomeno lo sembra, un premio trova qualcuno non concorde sul nome del vincitore. Di discussioni sul Pallone d'Oro 2024 vinto da Rodri ce ne sono state tantissime, l'ultima ha visto protagonisti di un botta e risposta il vincitore e Cristiano Ronaldo, che dallo spagnolo ha ricevuto una risposta secca.

Ronaldo voleva Vinicius Pallone d'Oro

Il Pallone d'Oro 2024 sembrava dovesse andare a Vinicius, ma poi se l'è aggiudicato Rodri. Decisione che ha creato polemiche e che ha portato il Real a disertare la serata di Parigi in massa. Cristiano Ronaldo, plurivincitore, ha parlato di questa vicenda nei giorni scorsi dicendo che doveva vincere il brasiliano: "Vinicius avrebbe meritato il Pallone d'Oro. Per me la decisione non è stata equa. Anche Rodri lo meritava, ma penso che il premio 2024 dovesse andare invece a Vinicius, soprattutto per il gol decisivo segnato nella finale di Champions League".

Rodri a Ronaldo: "Sa meglio di chiunque come funziona"

Quelle parole hanno fatto il giro del mondo, le ha ascoltate pure Rodri. Il centrocampista del Manchester City, attualmente fermo per un serio infortunio, ha commentato quelle parole parlando con il quotidiano spagnolo AS e ha usato parole altrettanto nette: "Cosa penso delle sue parole? Ebbene è stata davvero una sorpresa, perché lui sa meglio di chiunque altro come funziona questo premio, e soprattutto come viene scelto il vincitore. Quest'anno i giornalisti che hanno votato pensavano che avrei dovuto vincere io. Probabilmente sono gli stessi giornalisti che ad un certo punto hanno votato per la sua vittoria, e immagino che quando ha vinto abbia accettato il trofeo".