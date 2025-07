Cristiano Ronaldo trasforma una tranquilla cittadina in un fortino: 16 bodyguard e squadra sfrattata

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Austria per il ritiro con l’Al Nassr stravolge la quiete di una cittadina: 16 bodyguard al seguito, allenamenti blindati e l’Hannover costretto a lasciare le strutture.

Cristiano Ronaldo ritroverà il calcio giocato in Austria. Il 40enne campione portoghese, infatti, approderà nella tranquilla cittadina di Saalfelden al seguito della sua squadra, l’Al Nassr, per il classico ritiro di preparazione alla stagione. Previste misure straordinarie per il sempreverde campione ex Manchester United, Juventus e Real Madrid, che alloggerà all’hotel Brandlhof.

Cristiano Ronaldo in Austria, regime di sicurezza eccezionale

Innanzitutto, per cercare di depistare appassionati e curiosi, non sono state fornite indicazioni precise sull’arrivo di CR7. Daniel Fischer, dell’agenzia Onside, che si occupa dell’organizzazione del ritiro, ha dichiarato all’APA: “Cristiano forse arriverà più avanti…”. Nel frattempo, la squadra araba si allenerà sui campi messi a disposizione delle strutture locali, in un regime di totale sicurezza. Regime che diventerà ancora più rigoroso dopo l’arrivo del campione.

La zona di Saalfelden

La squadra dell'Hannover sfrattata da Saalfelden

Basti pensare che la squadra dell’Hannover 96, nona nella seconda divisione tedesca e da anni di casa per il ritiro a Saalfelden, una cittadina austriaca di 16.000 abitanti vicino a Salisburgo, è costretta a spostarsi. Per lasciare posto all’Al Nassr e dunque a Cristiano Ronaldo, sfrutteranno le strutture di un liceo locale. Nessuna polemica da parte dell’Hannover, che si è mostrato molto disponibile dopo aver capito la situazione. In questo modo, i sauditi potranno essere maggiormente “protetti” dagli occhi indiscreti.

16 guardie del corpo per Ronaldo

Insomma, ci sarà un’atmosfera speciale in questa cittadina nei pressi di Salisburgo, con circa 16 guardie del corpo che dovranno seguire da vicino Cristiano Ronaldo. “Questo è un esempio estremo delle esigenze specifiche dei club”, ha dichiarato all'Hamburger Abendblatt Henning Riesselmann, CEO di Onside. La speranza è che tutto resti tranquillo, come sempre in questa ridente cittadina, senza scossoni legati all'arrivo di Cristiano Ronaldo.

Sono previste tre partite di allenamento per l'Al Nassr: il 26 luglio a Saalfelden contro il TSV St. Johann, il 30 luglio a Grödig contro il Tolosa e di nuovo il 2 agosto a Grödig. Lo Sheffield United è considerato un possibile avversario per la terza partita.