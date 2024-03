Rocco Commisso saluta la Fiorentina con un discorso emozionante: “Vado a salutare Joe” Commisso tornerà negli Stati Uniti per qualche settimana per assistere ai funerali di Joe Barone: oggi al Viola Park ha salutato la sua squadra con grande emozione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sono stati giorni molto difficili per Rocco Commisso e tutta la Fiorentina: il 19 marzo si è spento Joe Barone, il direttore generale della squadra molto legato al presidente e a tutto il club. Da quel momento tutti si sono stretti attorno al numero uno Viola che per qualche settimana tornerà negli Stati Uniti prima di ristabilirsi a Firenze per seguire il resto della stagione.

La camera ardente del dirigente è stato un momento molto toccante, così come il primo allenamento dopo la sua scomparsa diretto da Vincenzo Italiano che ha fatto riunire la squadra in cerchio e ha tenuto un discorso molto commovente. A fargli da eco è stato proprio Commisso che oggi si è presentato al Viola Park per salutare i suoi giocatori prima di affrontare un viaggio complicato dal punto di vista emotivo.

Il presidente della Fiorentina è arrivato al centro di allenamento nella giornata di oggi, per la prima volta senza il suo braccio desto al seguito. Ma prima di assistere da vicino alla sessione guidata dall'allenatore ha deciso di dedicare due parole a capitan Biraghi e a tutta la squadra.

Un discorso breve, ma come sempre molto toccante in memoria di Barone: "Ciao ragazzi, io devo partire. Partiamo da qua, vado a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più. Sono stato contento di venire qua a guardarvi". La Fiorentina ha deciso di diffondere le immagini dell'incontro sui suoi canali social, ricevendo tanti messaggi d'affetto da tifosi e appassionati di calcio.

Come annunciato quindi Commisso tornerà per qualche settimana negli Stati Uniti, prima di concentrarsi nuovamente sul club. Martedì a New York si terranno i funerali di Joe Barone e ovviamente il presidente non vuole perdersi quel momento: poi, dopo aver attraversato questo momento difficile, si concentrerà nuovamente sul resto della stagione e sugli obiettivi della Viola.