Rocchi sarà ancora il designatore arbitrale della Can A e B: ricoprirà l’incarico fino al 2026 L’AIA ha confermato ancora Gianluca Rocchi come designatore arbitrale delle prime due categorie professionistiche del calcio italiano. Ma c’è una novità sul settore tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La nuova stagione è alle porte e dopo il sorteggio del calendario della prossima Serie A arrivano conferme anche da parte degli altri organi strettamente interessati. È il caso dell'Associazione italiana arbitri che con un comunicato ufficiale ha confermato per le prossime due stagioni Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri della Can A e B, ossia quelli che dirigeranno le partite nelle prime due serie professionistiche del calcio italiano.

Rocchi confermato per altri due anni

Non ci sarà nessuna novità sul fronte del designatore arbitrale per le prossime due stagioni di Serie A e Serie B. Il Comitato nazionale dell'AIA ha oggi confermato la permanenza di Gianluca Rocchi nel suo ruolo per le prossime stagioni, vale a dire almeno fino al 2026: sarà sempre lui a designare gli arbitri per le prime due categorie del calcio italiano. La nomina dell'ex arbitro lo terrà al suo posto fino a giugno del 2026, portando a cinque anni il suo mandato totale.

Rocchi ha ricoperto per la prima volta la posizione nel 2021, succedendo all'ex collega Nicola Rizzoli che coordinava il movimento arbitrale prima di lui. La conferma è arrivata da un comunicato ufficiale, anche se la notizia della sua conferma circolava almeno da qualche giorno: "Il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri ha confermato Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri della Can A e B per le prossime due stagioni sportive". Il designatore sarà affiancato da Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini, mentre per le designazioni della Serie C è stato confermato l’ex fischietto romano Maurizio Ciampi.

Un nuovo responsabile del settore tecnico

La vera notizia che emerge invece riguarda il responsabile del settore tecnico per la stagione sportiva 2024-2025: a ricoprire l'incarico sarà Antonio Damato per la sezione di Barletta che ha ricevuto la nomina per un anno, fino al termine del prossimo campionato. Invece non cambia il coordinatore che resta l'ex arbitro Marco Falso che porterà avanti il lavoro cominciato quattro anni fa.