Roberto Moreno esonerato per uso improprio di ChatGPT: “Impose ai giocatori di restare svegli 28 ore”

Allenare una squadra di calcio aiutandosi con ChatGPT. L'uso dell'intelligenza artificiale nella nostra società è un argomento diventato centrale nel corso degli ultimi mesi. Uno strumento che potrebbe stravolgere gli equilibri sia lavorativi ma anche della vita quotidiana. Per qualcuno è un'opportunità – e per certi versi lo è – ma a volte si esagera. È il caso di Roberto Moreno, allenatore spagnolo, il quale è diventato improvvisamente popolare proprio per aver usato l'intelligenza artificiale nel calcio gestendola però in maniera sbagliata ChatGPT. Il 48enne ha assunto la guida dei russi del Sochi nel 2023 ma solo la scorsa stagione è stato scoperto usare il software per i suoi metodi in panchina.

Il Sochi è retrocesso dalla Premier League russa nel maggio 2024, al termine della sua prima stagione con il club, ma durante le sue difficoltà in First League per la stagione 2024-25, i dirigenti del club hanno notato che Moreno stava utilizzando sempre più la tecnologia. L'ex direttore sportivo del club, Andrei Orlov, ha dichiarato al quotidiano russo Sports Russia che uno degli episodi più bizzarri si è verificato durante una trasferta contro l'FC SKA-Khabarovsk lo scorso marzo.

In quell'occasione, Orlov ha fatto sapere come Moreno avesse creato un programma di viaggio e allenamento per i suoi giocatori con l'aiuto di ChatGPT ma senza riuscire nell'intento di metterlo in pratica dato che bisognava rimanere svegli per 28 ore. "Quando ci stavamo preparando per il viaggio a Khabarovsk, Robert disse di aver pianificato tutto inserendo tutti i parametri del viaggio in ChatGPT". Orlov restò senza parole e racconta poi di essere rimasto stupito dopo aver visto quel programma: "Ho guardato la presentazione e ho visto che i giocatori non avrebbero dormito per 28 ore e così ho chiesto: ‘Robert, va bene, ma quando dormiranno i ragazzi?'".

Alla fine la squadra non seguì alla lettera quel programma a dir poco discutibile andando normalmente a dormire. Nonostante ciò però la decisione creò un certo disagio in tutta la squadra riguardo ai suoi metodi, con Orlov che ha aggiunto: "I giocatori non capivano perché dovevamo svegliarci alle cinque del mattino per allenarci alle sette". Orlov ha poi raccontato che Moreno aveva utilizzato la tecnologia per decidere tra tre attaccanti da prendere durante la sessione estiva di calciomercato 2024-25 sbagliando clamorosamente il colpo: fu preso Shushenachev, ma l'attaccante kazako non è riuscito a segnare in 10 partite.

L'esonero inevitabile dopo il caos ChatGPT

Il direttore sportivo della squadra russa ha fatto capire come sia stato poi quasi scontato l'esonero: "ChatGPT per Moreno è finito per diventare uno dei suoi strumenti principali – spiega – il club era molto scontento di Moreno, e anche i giocatori stranieri non si fidavano più delle sue idee. Non mostrava alcuna empatia per gli assistenti e i giocatori, e la gente se ne rendeva conto." Moreno si è unito al club russo dopo aver ricoperto diversi incarichi in squadre europee, tra cui Granada e Monaco guidando brevemente anche la nazionale spagnola nel 2019, lasciandola poi di nuovo a Luis Enrique dopo la qualificazione per Euro 2020.