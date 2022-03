Roberto Carlos di nuovo in campo, è stato pagato 6 euro: entra, segna su rigore e se ne va Roberto Carlos è tornato in campo a 48 anni: il campione brasiliano ex Inter ha anche messo a segno un calcio di rigore.

A cura di Paolo Fiorenza

Per i tifosi dell'Inter è uno dei più grandi rimpianti della loro storia – se lo sono goduti un solo anno a causa della bassa stima che aveva di lui il tecnico Hodgson – per quelli del Real Madrid e del Brasile è semplicemente una leggenda. Roberto Carlos ha vinto Champions League e Mondiali, ma soprattutto nell'immaginario collettivo è il terzino sinistro iconico, implacabile su calcio di punizione grazie alle traiettorie impossibili del suo piede mancino.

Il brasiliano si è ritirato a fine 2015 ed in questi anni è rimasto nel mondo del calcio con ruoli di rappresentanza e sponsorizzazione, finché è rispuntato in campo poche ore fa per giocare un match con la sua nuova squadra. Che peraltro è già la sua ex squadra. Ovvero il Bull in the Barne United – club che milita nella Greenhous Shrewsbury and District Sunday League, un campionato dilettantistico inglese – che se lo è accaparrato per una sola partita sborsando 5 sterline, equivalenti a poco più di 6 euro.

La squadra, che prende il nome da un pub locale, ha vinto a gennaio la lotteria di beneficenza ‘Dream Transfer' su eBay assicurandosi il diritto di schierare Roberto Carlos per una sola partita, l'amichevole di oggi contro gli Harlescott Rangers. L'ex madridista – partito dalla panchina – è entrato nel primo tempo salvo poi lasciare il campo ad inizio ripresa. Quando tuttavia è stato fischiato un rigore al Bull in the Barne nel finale di gara, il brasiliano è rientrato sul terreno di gioco trasformando il penalty con un angolato sinistro.

Il match è terminato col punteggio di 4-3 per i Rangers, ma ovviamente il risultato passa in secondo piano di fronte allo scopo benefico dell'iniziativa: il denaro raccolto con la lotteria è infatti andato a Football Beyond Borders, un ente di beneficenza che usa la forza del calcio per cambiare la vita di ragazzi meno fortunati.