Sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo sulla 21a giornata di Serie A. Provvedimento disciplinare anche in casa Juventus, per il collaboratore tecnico Roberto Baronio. Il braccio destro di Andrea Pirlo è stato squalificato per due giornate dopo essere stato allontanato dall'arbitro Orsato nel corso dell'ultimo match contro la Roma. Si allunga dunque la lista dei provvedimenti extra-campo nei confronti dei tesserati della Juventus in questa stagione.

Perché Roberto Baronio è stato squalificato dopo Juventus-Roma

Nel corso dell'ultimo big match di campionato tra Juventus e Roma, l'arbitro ha spedito negli spogliatoi con ampio anticipo l'ex centrocampista Roberto Baronio che da questa stagione ricopre il ruolo di collaboratore tecnico di Andrea Pirlo. Il collaboratore dell'allenatore della Vecchia Signora è stato allontanato nel finale del primo tempo, dall'arbitro Orsato dopo le polemiche per una decisione non condivisa. L'esperto direttore di gara avvicinatosi con piglio deciso alla panchina non ha voluto sentire ragioni invitando Baronio ad allontanare il campo.

Il Giudice sportivo ha dunque punito Baronio con due turni di stop dopo aver preso visione del referto pubblicato dal direttore di gara Orsato. Nella nota ufficiale della Figc si leggono anche le motivazioni del provvedimento: "Per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione insultante".

I precedenti di Nedved e Paratici in casa Juventus

Non è la prima volta in stagione che arriva un provvedimento di questo tipo in casa Juventus. Già in occasione del post-derby di Torino erano arrivate le squalifiche per il vice presidente Pavel Nedved e lo Chief Football Officer Fabio Paratici, allontanati dall'arbitro proprio in occasione della stracittadina. Anche in quel caso vennero puniti "epiteti gravemente insultanti" e "espressioni irriguardose". Un eccesso di nervosismo che ha giocato un brutto scherzo dunque ai tre tesserati della Juventus.