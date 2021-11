Rissa in un torneo di calcio giovanile, dodicenni prendono a calci un dirigente A Chieri una partita di calcio di esordiente è terminata con una rissa brutale. L’incontro tra l’Asd Salice di Fossano e la squadra francese dell’Us Asfortville è stata sospesa dopo una rissa feroce che ha coinvolto anche un dirigente della squadra italiana, che è stato colpito mentre era steso a terra. L’uomo ha subito una frattura scomposta a una costola.

A cura di Alessio Morra

Una partita di calcio tra ragazzini terminata con una mega rissa e un dirigente aggredito. Questo è successo durante un torneo internazionale esordiente disputato in Piemonte, dove un dirigente della squadra del Salice Fossano è finito in ospedale con la frattura scomposta a una costola.

A Riva di Chieri nel Torinese domenica scorsa si è giocato un torneo internazionale per esordienti. Allo stadio comunale Garrone si è disputata la ‘Halloween Cup', in campo ragazzini di 12 anni, tutti del 2009. La rissa si è scatenata quando stavano giocando la squadra dell'Asd Salice di Fossano e l'Us Alfortville, la squadra di un sobborgo di Parigi. Mancavano 15 minuti al termine del primo tempo quando sul campo è nato un parapiglia, prodotto da un fallo che ha provocato un'accesa discussione che ha coinvolto anche uno dei dirigenti che ha cercato di calmare gli animi. Cinque giocatori della squadra francese hanno preso a calci il dirigente della squadra piemontese. La rissa poi è stata stoppata, ma il danno per il dirigente del Salice Fossano era stato già fatto. La partita non è più ripresa.

Il direttore sportivo del Salice Danilo Toti ha spiegato cosa è successo: "Tutto è nato da una normalissima azione di gioco. Un fallo ai danni di un nostro ragazzino. Era dall’inizio della partita che i nostri ragazzi venivano insultati, all’allenatore è arrivato persino uno sputo. Così dopo quel fallo di gioco il nostro giocatore è andato verso l’avversario che l’aveva commesso per protestare. Cinque ragazzini della squadra francese hanno raggiunto il giocatore del Salice, e il nostro dirigente, che è il padre del ragazzo, è entrato in campo per calmare gli animi e raffreddare la situazione. Con lui c’erano anche l’allenatore e il vice. A quel punto l’allenatore francese ha buttato a terra il nostro mentre il dirigente è stato aggredito dai giocatori. Vedere degli atleti dodicenni che prendono a calci una persona a terra ci lascia prima di tutto amareggiati. I nostri ragazzi, come si vede dal video, sono usciti dal campo quando è successo tutto”.