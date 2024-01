Rissa da saloon in Bundesliga, il tecnico dell’Union Berlino molla due ceffoni a Sané del Bayern L’episodio succede nella ripresa, con i bavaresi in vantaggio per 1-0. Tutto nasce dopo una palla finita in fallo laterale: il calciatore prova a recuperarla per la rimessa in gioco, Bjelica glielo impedisce. Quel che accade dopo è folle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un rissa da saloon, scoppiata quando mancavano una ventina di minuti al termine della partita di campionato tra Union Berlino e Bayern Monaco. La gazzarra è stata scatenata dal faccia a faccia tra il tecnico croato, Nenad Bjelica, e il calciatore dei bavaresi, Leroy Sané. Una paio di manate come ceffoni hanno acceso gli animi, provocato la reazione delle panchine e costretto l'arbitro a estrarre il cartellino rosso nei confronti dell'allenatore. A giudicare dalla mimica, dall'espressione del viso e dalle urla il rischio che sia sanzionato con una squalifica pesante è altissimo. Dai gesti quasi intimava al giocatore qualcosa del tipo: con te faccio i conti dopo, ci vediamo dentro…

L'episodio è avvenuto al 75° con il Bayern Monaco in vantaggio all'Allianz Arena per 1-0 grazie alla rete di Raphael Guerreiro. La palla varca la linea laterale all'altezza della panchina dell'Union, Sané si avvicina e prova a recuperarla per la rimessa in gioco ma trova l'opposizione di Bjelica. Ne nasce un battibecco e, al culmine dell'ira, il tecnico dà due colpi in faccia al giocatore. È la scintilla che provoca l'incendio: il resto fa parte di un copione già noto: qualcuno prova a fare da paciere, altri si lanciano nella mischia a muso duro, altri ancora provano ad allontanare con la forza i più esagitati. Bjelica, in particolare, viene trasportato via dai collaboratori per evitare guai peggiori. Ma continua a urlare e a inveire.

Il direttore di gara, Frank Willenborg, null'altro ha potuto fare che espellere l'allenatore croato per comportamento violento, mentre Sané se l'è cavata solo con un'ammonizione. Passata la bufera, la palla torna a rotolare sul rettangolo verde, con la squadra di Berlino che si gioca le ultime opportunità per acciuffare il pareggio.

Nel finale la squadra della capitale, infatti, fa maggiore pressione costringendo il Bayern a difendersi (ma senza particolari sofferenze). Dopo un robusto recupero la squadra di Tuchel s'impone per 1-0 e sale a 44 punti, a -4 dal Leverkusen capolista. Resta fermo a 14 l’Union Berlino, in una posizione (15°) che non permette sonni tranquilli.