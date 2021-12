Rischia di saltare la Coppa d’Africa per una mail mandata in ritardo: la linea dura di Ranieri Emmanuel Dennis è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa ma Claudio Ranieri crede che il Watford possa trattenerlo a Vicarage Road.

A cura di Vito Lamorte

Il Watford potrebbe impedire a Emmanuel Dennis di partecipare alla Coppa d'Africa. A parlare di questa eventualità è stato Claudio Ranieri, che dopo la partita persa per 4-1 col West Ham ha affermato che la Nigeria non ha rispettato la scadenza per la spedizione della convocazione. L'attaccante 24enne è stato inserito nella lista dei calciatori convocati da Augustine Eguavoen e su Twitter ha mostrato tutto il suo entusiasmo: "Orgoglioso di ricevere una chiamata per rappresentare il mio paese". Il tecnico romano, però, non sembra sulla stessa lunghezza d'onda e ha messo in dubbio la sua partecipazione al torneo continentale, poiché dal club inglese ritengono che la "pre-call" sia arrivata dopo una scadenza specifica che la nazionale africana era tenuta a rispettare.

Ranieri nel post-gara ai microfoni di Sky Sports ha affermato: "Non sono così sicuro che Dennis andrà via ora. L'e-mail non è arrivata al momento giusto. La nazionale ha un tempo per inviare un pre-call. Non hanno rispettato i termini, e adesso voglio vedere come si chiuderà questa faccenda. La mail è arrivata in ritardo. Hanno un momento in cui devono inviare una pre-chiamata; se non lo inviano, possiamo scegliere noi".

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Watford insistere sul fatto che non sarebbe stato informato in tempo sulla convocazione di Dennis, che ha segnato sette gol per la squadra di Ranieri, e adesso sta prendendo in considerazione la possibilità di non perdere il calciatore per il prossimo mese di gennaio.

Il Watford sta lottando per evitare la retrocessione ma la nazionale nigeriana è convinta che dopo la gara di Premier League con il Tottenham a Capodanno il calciatore dovrà raggiungere i compagni: al momento ci sono diverse versioni su questa situazione e fonti vicine al giocatore hanno rivelato che lui vuole rappresentare il suo paese ma non vuole avere problemi con i suoi attuali datori di lavoro.

Nella gara d'esordio in Coppa d'Africa la Nigeria affronterà l'Egitto: in quell'occasione capiremo se Emmanuel Dennis ha preso parte della spedizione delle Super Aquile oppure è rimasto a Vicarage Road.