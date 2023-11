Rimonta epica del Manchester City in Champions, la reazione dei tifosi è surreale: “È un talk-show” I tifosi del Manchester City sono diventati ancora una volta oggetto di feroce sarcasmo per la loro freddezza in un momento in cui sarebbero dovuti esplodere: “Sembra il pubblico di un talk show televisivo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Già qualificato per gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo, il Manchester City ha proseguito nel suo percorso netto (cinque vittorie in cinque partite) battendo martedì sera il Lipsia. Un successo molto sofferto, visto che la squadra tedesca, ugualmente qualificata da seconda, era avanti di due gol all'inizio del secondo tempo in virtù della doppietta di Openda. Poi è arrivata la spettacolare rimonta dei padroni di casa che si sono imposti 3-2, con la rete segnata quasi allo scadere da Julian Alvarez. Un gol festeggiato in maniera surreale dalla compassata tifoseria del City, che è diventata oggetto di ironia per l'ennesima volta.

La squadra di Guardiola ha rischiato di incassare la prima sconfitta interna europea in 29 partite, finché Foden non ha pareggiato il match al 70′, dopo che al 54′ il solito Haaland (19 gol in 20 partite finora, sempre mostruoso) aveva accorciato le distanze. Poi nell'assedio finale è stato Alvarez, entrato all'inizio della ripresa, a dare il successo al City: la sua rete all'87' ha fatto esplodere Etihad Stadium. O non proprio così, a giudicare dalle immagini della reazione del pubblico diventate virali: gente in piedi che applaudiva e stop. Non esattamente quello che ci si aspetterebbe quando la propria squadra porta a compimento una rimonta epica in Champions.

La vicenda ha dato occasione ancora una volta ai tifosi delle altre squadre inglesi per prendere in giro quelli del City, ritenuti davvero freddi: l'equivalente sugli spalti di una squadra ‘senza anima', le cui vittorie sarebbero frutto esclusivamente dei soldi della proprietà degli Emirati Arabi. "Sembra il pubblico di un talk show televisivo", è stato uno dei tanti commenti sarcastici postati sui social a corredo del video. Del resto lo stesso Guardiola sabato scorso si era lamentato di quanto fossero silenziosi i tifosi del City a Etihad Stadium durante il match pareggiato per 1-1 contro il Liverpool. Se lo dice perfino lui…