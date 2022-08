Richarlison irride gli avversari a partita vinta, ma così è troppo: gliela fanno pagare In Inghilterra fa discutere l’atteggiamento di Richarlison nei minuti finali della partita vinta dal Tottenham di Conte sul Nottingham. Gli avversari insorgono: questione di rispetto.

Prosegue spedita la marcia del Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli Spurs hanno superato agevolmente anche l'ostacolo Nottingham Forest, battuto in trasferta per 2-0, e navigano nei quartieri alti della classifica con 10 punti in quattro giornate, a due lunghezze dalla capolista Arsenal. L'unica battuta d'arresto in questo avvio di campionato è stato il rocambolesco pareggio in casa del Chelsea, la gara dell'ormai celebre scontro tra Tuchel e Conte. Per il resto il Tottenham ha sempre convinto sul piano del gioco e della mentalità.

Merito anche di una squadra forte, arricchita quest'anno da un mercato importante che ha rimpolpato la panchina e fornito a Conte elementi di spessore da poter inserire anche a gara in corso. Come successo oggi, sul punteggio di 0-1 con la gara ancora in bilico, con l'ingresso in campo di Richarlison che ha subito sfornato un pregevole assist per il raddoppio di Kane. La gara del brasiliano, però, è stata contraddistinta da un altro episodio, oggetto di polemica in Inghilterra.

L’abbraccio di Kane a Richarlison dopo l’assist contro il Nottingham Forest

Dopo pochi minuti dalla bella giocata in occasione dello 0-2, Richarlison ha esagerato con il joga bonito provocando la dura reazione dei giocatori del Nottingham Forest. Il brasiliano riceve palla lungo la fascia e improvvisa un palleggio gratuito e irrispettoso degli avversari. Come spesso accade in questi casi, la reazione è immediata e veemente: al primo pallone che gravita dalla sue parti, Neco Williams e Brennan Johnson si avventano su di lui con le cattive maniere e lo sbalzano letteralmente da terra con un doppio tackle deciso.

L'arbitro ha chiuso la questione sul terreno di gioco sventolando un cartellino giallo all'indirizzo di Johnson e placando il nervosismo che si era comprensibilmente venuto a creare attorno a Richarlison. L'episodio è stato ampiamente commentato in Inghilterra, dove c'è una certa sensibilità nei confronti di condotte provocatorie e anti-sportive. Va inquadrato in questo senso il duro attacco di Jamie Carragher all'indirizzo di Richarlison, con il quale si era già beccato in passato durante la militanza del brasiliano all'Everton. "Fa incazzare le persone quel ragazzo – ha detto Carragher commentando l'incontro –. Ma cosa stai facendo? Non puoi fare questo. Cosa ti aspetti che faccia Johnson?".

A difesa di Richarlison si è esposto Antonio Conte in prima persona: "Penso si sia solo destreggiato con la palla. Non credo che Richy stesse mancando di rispetto al Nottingham Forest. È un'ottima squadra con una grande storia nel calcio e abbiamo molto rispetto per loro. Richy la pensa allo stesso modo e ve lo posso assicurare".