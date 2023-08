Retegui ci ha messo 32 secondi per segnare col Genoa: il primo gol ufficiale è da vero bomber Retegui ha segnato il suo primo gol ufficiale col Genoa dopo 32 secondi dall’inizio della gara di Coppa Italia contro il Modena. Una rete è da vero bomber per l’attaccante della Nazionale Italiana, che nella ripresa ha concesso il bis.

A cura di Vito Lamorte

Esordio da sogno per Mateo Retegui col Genoa. L'attaccante del Grifone ha firmato una doppietta nella gara di Coppa Italia contro il Modena e ha aperto le marcature dopo 32 secondi. Il primo gol ufficiale del numero 19 è da vero bomber: l'ex Tigre ha sfruttato il cross di Frendrup e ha battuto Gagno sul primo palo con un tiro di destro di prima intenzion.

L'attaccante della Nazionale Italiana, pagato più di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, si è presentato subito nel migliore dei modi ai supporter genoani nel miglior modo possibile: movimento sul primo palo da vero centravanti e conclusione che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Anche con la Nazionale di Roberto Mancini, Mateo Retegui era riuscito a siglare una rete all'esordio ma in quel caso arrivò una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra, nel match valido per le qualificazioni a EURO 2024 giocato a Napoli. L'attaccante scuola Boca Juniors si era poi ripetuto nel secondo match, quello contro Malta, e oggi è riuscito subito a lasciare il segno.

Retegui sta giocando con Albert Guðmundsson al suo fianco in attacco nel 3-5-2 presentato da Gilardino nella prima uscita ufficiale: in mezzo al campo Thorsby, Badelj e Frendrup, con Hefti e Martin sulle corsie laterali e il trio difensivo composto da Vasquez, Vogliacco e Dragusin davanti a Leali.

La prima frazione di gioco si è chiusa sul risultato di 2-2 con le reti di Manconi e Tremolada per il Modena, che hanno ribaltato la sfida di Marassi, prima del gol del pareggio di Johan Vasquez.

All'inizio della ripresa Retegui ha messo lo zampino nella reti che hanno permesso al Genoa di passare il turno: a riportare avanti il Grifone è stato Guðmundsson e poi il centravanti della Nazionale ha firmato la sua personale doppietta dopo aver controllato un pallone in area di rigore.